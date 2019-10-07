"Местные в целом поддерживают": Загороднюк по поручению Зе посетил Золотое
Читай также: Штайнмайер удивлен полемикой вокруг своей "формулы"
Министр обороны Андрей Загороднюк и начальник Генштаба - Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак совершили рабочую поездку в район проведения операции ООС, передает пресс-служба Минобороны.
В составе рабочей группы, в которую также вовлечены замглавы Нацполиции Вадим Троян и министр по делам ветеранов Оксана Коляда, чиновники посетили город Золотое Луганской области.
Читай также: На Донбассе проводят перепись с нестандартными вопросами - разведка
Загороднюк встретился с местными жителями, волонтерами и военнослужащими ВСУ, которые выполняют боевые задачи в указанном населенном пункте.
Во время общения речь шла о восстановлении местной инфраструктуры, ремонте дорог, медицинском и другом обеспечении жителей Золотого.
Загороднюк подтвердил готовность соответствующих структур гражданского военного сотрудничества ВСУ и Нацполиции и в дальнейшем активно реализовывать гуманитарные проекты с целью улучшения уровня жизни горожан.
Читай также: Боевики заявили, что российские журналисты попали под обстрел
"Мы общались с большим количеством людей, в том числе, спросили об их отношении к процессу разведения войск, к тем событиям, которые происходят", - заверил министр обороны.
"Могу с уверенностью сказать - местное население в целом поддерживает концепцию разведения сил и те планы, которые у нас есть", - отметил он.
По словам руководителя военного ведомства, по результатам проведенных встреч планируется создать координационный центр, который будет подчиняться местной администрации и координировать действия представителей ВСУ, Нацполиции и других структур.
Читай также: Под посольством РФ в Киеве состоялся "суд над Путиным"
Задачей Центра будет оперативное решение всех проблемных вопросов граждан, и обеспечения их безопасности. Загороднюк заверил, что совместными усилиями армейцев и власти будет обеспечен надлежащий уровень безопасности людей.
Ранее боевики “ЛНР” и “ДНР” обвинили Киев в срыве разведения войск.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram