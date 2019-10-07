Местных жителей заверили, что специальный координационный центр продолжит оперативно реагировать на их проблемы после отходя войск.

Загороднюка, Трояна и Коляду отправили в Золотое общаться с местными жителями

"Местные в целом поддерживают": Загороднюк по поручению Зе посетил Золотое

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"Местные в целом поддерживают": Загороднюк по поручению Зе посетил Золотое

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Министр обороны Андрей Загороднюк и начальник Генштаба - Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак совершили рабочую поездку в район проведения операции ООС, передает пресс-служба Минобороны.

В составе рабочей группы, в которую также вовлечены замглавы Нацполиции Вадим Троян и министр по делам ветеранов Оксана Коляда, чиновники посетили город Золотое Луганской области.

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Загороднюк встретился с местными жителями, волонтерами и военнослужащими ВСУ, которые выполняют боевые задачи в указанном населенном пункте.

Во время общения речь шла о восстановлении местной инфраструктуры, ремонте дорог, медицинском и другом обеспечении жителей Золотого.

Загороднюк подтвердил готовность соответствующих структур гражданского военного сотрудничества ВСУ и Нацполиции и в дальнейшем активно реализовывать гуманитарные проекты с целью улучшения уровня жизни горожан.

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"Мы общались с большим количеством людей, в том числе, спросили об их отношении к процессу разведения войск, к тем событиям, которые происходят", - заверил министр обороны.

"Могу с уверенностью сказать - местное население в целом поддерживает концепцию разведения сил и те планы, которые у нас есть", - отметил он.

По словам руководителя военного ведомства, по результатам проведенных встреч планируется создать координационный центр, который будет подчиняться местной администрации и координировать действия представителей ВСУ, Нацполиции и других структур.

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Задачей Центра будет оперативное решение всех проблемных вопросов граждан, и обеспечения их безопасности. Загороднюк заверил, что совместными усилиями армейцев и власти будет обеспечен надлежащий уровень безопасности людей.

Ранее боевики “ЛНР” и “ДНР” обвинили Киев в срыве разведения войск.

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