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Жена министра юстиции Малюськи подалась в замминистры

Комментариев: 2
Людмила Рабчинская хочет стать заместителем министра цифровой трансформации.
Рабчинская хочет работать в Кабмине, как и ее муж
Рабчинская хочет работать в Кабмине, как и ее муж
Facebook Дениса Малюськи

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Жена нынешнего министра юстиции Дениса Малюськи Людмила Рабчинская претендует на должность замминистра цифровой трансформации. Об этом свидетельствуют данные ее декларации за 2018 год, поданной в Единый госреестр деклараций, пишет “Страна“.

Согласно декларации, в 2018 году Рабчинская получила почти 980 тыс.грн от предпринимательской деятельности в общественном союзе “Фонд поддержки реформ в Украине“ и почти 195 тыс. грн от работы в Agriteam Canada Consulting Ltd.

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Ее муж получил 1,2 млн грн заработной платы в Международной финансовой компании. На банковском счету в Райффайзен Банк Аваль жена министра хранит 307,6 тыс. грн.

Также Рабчинская задекларировала $21 тыс. своих пенсионных накоплений и $311 тыс. накоплений Малюськи в World Bank Group.

На Рабчинскую зарегистрирована квартира площадью 249,3 кв. м. в Юрьевке Киевской области, в Киеве - площадью 34, 6 кв. м., а также автомобиль MAZDA 05 2008 года выпуска.

Напомним, В Кабмине обещают реформировать пенитенциарную систему.

 

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Теги: Малюська, Кабмин, Минюст, цифровая трансформация, кандидатура, жена
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Комментариев (2)
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Духовный_скреп    09.10.2019, 19:35
Оценка:  -1
Духовный_скреп
Талантливая семейка)))Не удивлюсь,если дети большими людьми станут.Гены,х#ли поделаешь...
Брюква_и_Клюква    09.10.2019, 19:19
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Очень показательное фото. Вот интересно, эти зеленки обкуренные или просто дебилы?
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