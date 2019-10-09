Жена министра юстиции Малюськи подалась в замминистры

Людмила Рабчинская хочет стать заместителем министра цифровой трансформации.

Рабчинская хочет работать в Кабмине, как и ее муж Facebook Дениса Малюськи

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Жена нынешнего министра юстиции Дениса Малюськи Людмила Рабчинская претендует на должность замминистра цифровой трансформации. Об этом свидетельствуют данные ее декларации за 2018 год, поданной в Единый госреестр деклараций, пишет “Страна“.

Согласно декларации, в 2018 году Рабчинская получила почти 980 тыс.грн от предпринимательской деятельности в общественном союзе “Фонд поддержки реформ в Украине“ и почти 195 тыс. грн от работы в Agriteam Canada Consulting Ltd.

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Ее муж получил 1,2 млн грн заработной платы в Международной финансовой компании. На банковском счету в Райффайзен Банк Аваль жена министра хранит 307,6 тыс. грн.

Также Рабчинская задекларировала $21 тыс. своих пенсионных накоплений и $311 тыс. накоплений Малюськи в World Bank Group.

На Рабчинскую зарегистрирована квартира площадью 249,3 кв. м. в Юрьевке Киевской области, в Киеве - площадью 34, 6 кв. м., а также автомобиль MAZDA 05 2008 года выпуска.

Напомним, В Кабмине обещают реформировать пенитенциарную систему.

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