Голландцы не будут привязывать вопрос не закрытого воздушного пространства к непосредственно уничтожению самолета.

В Нидерландах объяснили, как будут изучать "роль Украины" в гибели MH17 wikipedia.org

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Инициированное парламентом Нидерландов расследование ситуации с не закрытым воздушным пространством на Донбассе в день гибели авиалайнера MH17 не имеет ничего общего с привлечением к ответственности лиц, которые непосредственно сбивали самолет. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок в общении с журналистами в Киеве, пишет “Европейская правда“.

При этом Блок акцентировал внимание, что голландский парламент попросил правительство “изучить вопрос“, а не начать полноценное расследование:

Парламент Нидерландов попросил правительство получить больше информации о закрытии воздушного пространства над Украиной (на время катастрофы – ред.) Это просто просьба изучить вопрос, это не официальное следствие, - подчеркнул дипломат.

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По словам главы МИД Нидерландов, его правительство будет изучать действия не только украинских, но и российских властей в отношении доступа гражданских авиалайнеров в ее воздушное пространство, прилегающее к зоне конфликта.

С начала расследования трагедии члены семей погибших поднимали вопрос, почему воздушное пространство выше 10 км не было закрыто. Поэтому это расследование призвано исследовать закрытие воздушного пространства на территориях вокруг зоны конфликта, включая пространство Российской Федерации, - заявил он.

Напомним, в Нидерландах хотят расследовать роль Украины в гибели MH17.

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