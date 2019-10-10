В ОП рассказали, кто оплатил пресс-марафон Зеленского

Цены на круассаны посоветовали узнать по запросу у Госуправления делами.

Тимошенко объяснил, почему выбрали не официально место для марафона УНИАН

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Пресс-конференцию президента Владимира Зеленского на частном рынке еды оплатило Государственное управление делами. Об этом сказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает LB.ua.

"Кто оплачивает? Государственное управление делами", - сказал он. Вопрос изначально задавался президенту Владимиру Зеленскому во время перерыва в его пресс-марафоне. Президент сказал, что не знает. После этого на вопрос ответил Тимошенко.

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При этом назвать стоимость мероприятия он отказался, посоветовав узнавать "стоимость круассанов" официальным запросом у ГУД. "Мы платили за еду, которой угощают журналистов. За аренду мы не платим", - сказал Тимошенко.

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Он также сказал, что пресс-конференция в неофициальной обстановке была идеей Зеленского. "Автор формата - именно президент. Он сказал, что если будет большой зал, мы проведем пресс-конференцию два-три часа, все равно не смогут все поставит вопросы", - пояснил Тимошенко.

"Президент пытается ответить всем, журналисты могут задавать уточняющие вопросы", - сказал замглавы ОП.

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По его словам, Kyiv Food Market выбрали потому, что он достаточно большой, чтобы разместить большое количество журналистов: "Мы не хотели это делать в официальном помещении".

Напомним, ранее “Схемы” отреагировали на заявление Зеленского о скандале Мендель с журналистом.

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