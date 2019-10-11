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До выборов в ОРДЛО могут пройти десятки лет - МИД

Комментариев: 1
Основная сложность заключается в выполнении всех условий, без которых провести выборы будет нельзя.
До выборов в ОРДЛО могут пройти десятки лет - МИД
До выборов в ОРДЛО могут пройти десятки лет - МИД
Фотоархив Минобороны

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На выполнение предварительных условий, позволяющих провести выборы в ОРДЛО, могут понадобиться десятки лет. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, пишет Укринформ.

Выборы под российскими войсками произойти не могут. Понятно? Возвращение украинской власти и международного контроля позволит провести выборы. Только украинская Центральная избирательная комиссия, только украинские партии, только украинские СМИ. Не российские, не те вымышленные ими, - отметил Бондар.

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По его словам, это означает, что до момента выборов “мы можем идти и десятки лет. И это надо понимать“.

Напомним, после волны протестов в Украине, президент Зеленский объяснил, что выборы в ОРДЛО пройдут только по украинскому законодательству и состоятся только после получения Украиной контроля над российско-украинской границей. В то же время главари “ЛДНР“, заявили, что сами будут решать, когда проводить выборы, и что контроль над российской границей Украине не отдадут.

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Теги: выборы на Донбассе, ОРДЛО, МИД, василий боднар
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Комментариев (1)
VSHIVANKA    11.10.2019, 14:31
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ЗАБУДЬТЕ ЗА ДОНБАСС , А ЗА КРЫМ И ПОДАВНО И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ.....)))
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