Садовый предложил Львовскому облсовету провести заседание в психбольнице

Там депутаты поймут реальное положение вещей и смогут "генерировать крутые и полезные идеи".

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Мэр Львова Андрей Садовый предложил депутатам Львовского областного совета провести заседание в областной психиатрической больнице. Об этом городской глава написал на своей странице в Facebook, комментируя прошедший на территории медучреждения благотворительный музыкальный концерт.

Предлагаю депутатам Львовского областного совета провести выездное заседание во Львовской областной психиатрической больнице. Чтобы генерировать крутые и полезные идеи, необходимо понимать реальное состояние вещей, - написал Садовый.

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По словам львовского градоначальника, больница должна быть местом “достоинства и уважения к человеку“:

Очень жаль, что областная власть до сих пор не смогла обеспечить людей такими простыми, но крайне необходимыми вещами, - резюмировал мэр.

Напомним, горсовет Львова предложит Зеленскому запретить эксплуатацию животных.

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