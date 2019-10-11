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Садовый предложил Львовскому облсовету провести заседание в психбольнице

Комментариев: 2
Там депутаты поймут реальное положение вещей и смогут "генерировать крутые и полезные идеи".
Садовый предложил Львовскому облсовету провести заседание в психбольнице
Садовый предложил Львовскому облсовету провести заседание в психбольнице
Фейсбук Андрея Садового

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Мэр Львова Андрей Садовый предложил депутатам Львовского областного совета провести заседание в областной психиатрической больнице. Об этом городской глава написал на своей странице в Facebook, комментируя прошедший на территории медучреждения благотворительный музыкальный концерт.

Предлагаю депутатам Львовского областного совета провести выездное заседание во Львовской областной психиатрической больнице. Чтобы генерировать крутые и полезные идеи, необходимо понимать реальное состояние вещей, - написал Садовый.

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По словам львовского градоначальника, больница должна быть местом “достоинства и уважения к человеку“:

Очень жаль, что областная власть до сих пор не смогла обеспечить людей такими простыми, но крайне необходимыми вещами, - резюмировал мэр.

Напомним, горсовет Львова предложит Зеленскому запретить эксплуатацию животных.

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Теги: Львов, Львовский облсовет, Андрей Садовый, психбольница
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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    11.10.2019, 16:00
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Ну, после рекламы на конопляном поле .......
Глод    11.10.2019, 15:18
Оценка:  -1
Глод
Тогда уже лучше на сваке мусора.
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