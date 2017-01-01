В КСУ ждут полного решения по Шевчуку

В Конституционном суде пока не видели решения о восстановлении в должности главы суда.

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В Конституционном суде отметили, что пока не видели решения суда о восстановлении на должности Станислава Шевчука. Об этом со ссылкой на КСУ пишет РБК-Украина.

В Окружном административном суде Киева подтвердили, что судом были признаны противоправными действия Конституционного суда об освобождении Шевчука с должности главы.

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При этом заседании Окружного административного суда города Киева 11 октября была озвучена только вступительная результативная часть решения.

Полный текст решения с объяснением мотивации его принятия будет подготовлен только в течение 5 дней. После этого в течение 30 дней решение может быть обжаловано.

Ранее Окружной админсуд Киева удовлетворил иск Станислава Шевчука к Конституционному суду и восстановил его на должности судьи и главы Конституционного суда. Об этом сообщил советник Шевчука Дениса Невядомский в Facebook.

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"Суд удовлетворил иск Станислава Шевчука к КСУ в полном объеме и допустил немедленное исполнение решения в части восстановления Станислава Шевчука на должности судьи и председателя Конституционного Суда Украины", - уточнил он.

Станислав Шевчук был уволен с должности главы КСУ 14 мая. Тогда Шевчук заявил об "антиконституционном перевороте" и "захвате государственной власти", а также обвинил в своем увольнении пятого президента Украины Петра Порошенко.

Позже Шевчук обжаловал решение о своем увольнении. Он просил суд восстановить его и в должности судьи и в должности главы КС. В то же время в КСУ считают, что восстановление Шевчука в должности судом низшей инстанции нарушает Конституцию и создает опасный прецедент.

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