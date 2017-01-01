В Украине задержали белоруса, которого разыскивал Интерпол

При прохождении погранконтроля на въезде в Украину на мужчину сработала база данных Интерпола.

Во время прохождения пограничного контроля на въезде в Украину, пограничники задержали гражданина Беларуси, которого разыскивает Интерпол. Об этом в субботу, 12 октября, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что накануне в пункте пропуска Новые Яриловичи пограничники Черниговского отряда задержали преступника, который находился в международном розыске.

"Гражданин Беларуси прибыл на въезд в Украину. Во время прохождения пограничного контроля гражданином, пограничники зафиксировали срабатывание базы данных Интерпола. Как выяснилось впоследствии, мужчину разыскивали правоохранительные органы Франции за контрабандную деятельность", - говорится в сообщении.

Пограничники задержали преступника и передали сотрудникам Национальной полиции в Черниговской области.

Ранее в Польше поймали украинца, которого 14 лет разыскивал Интерпол. Мужчину разыскивали в 190 странах мира.

Также сообщалось, что в Умани задержали наркокурьера из базы Интерпола.

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