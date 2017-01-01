Во Львовской области произошел пожар на шахте

К ликвидации возгорания привлекли четыре отделения военизированного горно-спасательного отряда Минэнергетики.

В селе Глухов Сокальского района произошел пожар на шахте Степная государственного предприятия Львовуголь. Спасатели вывели на поверхность 13 горняков, сообщает ГСЧС в утренней сводке во вторник, 15 октября.

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Отмечается, что возгорание возникло накануне около 16:00 на горизонте 500 метров. К ликвидации пожара были привлечены четыре отделения военизированного горно-спасательного отряда Министерства энергетики. На поверхность были выведены 13 горняков.

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В 20:20 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, в Донецкой области произошел пожар на шахте. Спасатели вывели на поверхность 212 человек. Работа шахты Центральная временно приостановлена.

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