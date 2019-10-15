Не подчинялись штабу АТО: Муженко рассказал об Иловайской трагедии

В боях за освобождение Иловайска в 2014 году принимали участие в основном добровольческие подразделения.

Читай также: Потери под Иловайском: опубликованы новые данные

В боях за освобождение Иловайска в 2014 году принимали участие в основном добровольческие подразделения, которые не подчинялись штабу АТО. Об этом в интервью 24 каналу заявил экс-начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, передает Укринформ.

“Там были привлечены практически все добровольческие батальоны, потому что количество людей было от 20-30 до нескольких сотен в каждом из таких подразделений“, - поделился он.

Читай также: Генерала Назарова увольняют из рядов ВСУ

“Решение о проведении операции по Иловайску было принято по инициативе МВД на одном из совещаний, где присутствовали практически все руководители силовых структур и политическое руководство государства“, - отметил Муженко.

“Чтобы завершить все те действия, которые уже происходили примерно в течение почти двух недель к тому времени“, - рассказал он. По его словам, состав практически всех подразделений МВД, которые были задействованы в этой операции, не подчинялся штабу АТО.

Читай также: Зеленский и война: потери на фронте при новом президенте

“Мы и де-факто, и де-юре не имели права отдавать какие-то распоряжения и осуществлять управление. То есть давать команды и требовать каких-то действий. Это происходило в рамках той оперативной группы, которая была создана во главе с генералом Хомчаком“, - говорит Муженко.

“Хотя там должен быть руководителем от МВД генерал Яровой. И уже в период 24-25 августа, когда уже было вторжение российских регулярных войск, а это действительно так, была полностью окружена это группировка“, - указал экс-начальник Генштаба.

“Но ночью мне вышел первый заместитель начальника Генштаба РФ генерал Богдановский, который сказал, что условие одно. Крайийе разговор, который был перед выходом, это то, что условия меняются и могут позволить выход только если оставляем технику и вооружение“, - пояснил он.

Читай также: “Ихтамнет-рептилоид“: В Крыму троллят странный памятник с котом

“Мы на эти условия согласиться не могли. И не согласились, по большому счету. Было предложено генералу Хомчаку провести вывод подразделений из окружения в ночь с 28 на 29 августа. Они должны были начать движение в 3:00. Согласно докладу Хомчака, в связи с тем , что он не успел все подразделения сосредоточить в районах выхода, он был перенесен на утро“, - добавил Муженко.

Напомним, Муженко уволили с военной службы 2 сентября.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.