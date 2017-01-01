Изменение правил въезда/выезда в ОРДЛО отложили на месяц

В правительстве ссылаются на многочисленные обращения граждан.

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Изменения в порядке въезда-выезда в оккупированные районы Донецкой и Луганской области отложены по просьбам граждан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства ветеранов и временно оккупированных территорий.

Как отмечается, с 29 октября, согласно постановлению, должны были измениться правила пересечения контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) между временно оккупированными территориями Донбасса и подконтрольными украинской власти - в частности, для детей до 14 лет. По новым правилам, при пересечении линии разграничения дети должны были бы иметь загранпаспорт.

Получив многочисленные обращения граждан и проанализировав ситуацию, Министерство по делам ветеранов приняло решение о необходимости отсрочить вступление в силу этих правил. Поэтому, по инициативе Министерства, во время заседания Кабинета Министров было принято решение приостановить вступление в силу постановления на 30 дней, то есть до 28 ноября этого года, - говорится в сообщении.

Напомним, правительство не планирует восстанавливать прямые пассажирские перевозки в Крым.

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