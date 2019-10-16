Погибший год назад на учениях экипаж Су-27 почтили памятником

Монумент в честь украинско-американской пары пилотов открыли в месте их гибели на Винничине.

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В годовщину гибели украинско-американского экипажа Су-27УБ во время международных учений “Чистое небо – 2018“ на месте крушения самолета в Винницкой области открыли памятник погибшим летчикам. Об этом сообщает агентство “АрмияИнформ“.

Катастрофа случилась 15 октября 2018 года вблизи села Уланов Хмельницкого района Винницкой области. Учебно-боевым истребителем управляли полковник украинских ВВС Иван Петренко и летчик 194-й эскадрильи ВВС США подполковник Сет Неринг. Хотя окончательная версия причин крушения не озвучена до сих пор, в Минобороны утверждают, что летчики до последнего пытались избежать падения самолета на село, поэтому не успели катапультироваться.

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На открытии памятника командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-полковник Сергей Дроздов заявил:

Полковник Иван Петренко принимал участие в антитеррористической операции и среди лучших летчиков в этих международных учениях. Подполковник Сет Неринг также прилетел на нашу землю и летал над ней как один из лучших пилотов. И здесь, над этими полями, в момент катастрофы эти летчики не думали о себе, они прежде всего спасали жизни людей, ведь совсем близко - населенный пункт. Они вместе взлетели, вместе сделали все от них зависящее и вместе полетели в Вечность.

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В церемонии открытия памятника приняли участие представители вооруженных сил Украины и США, местных властей, духовенства, а также местные жители.

Напомним, в прошлом году на учениях в Винницкой области разбился Су-27. Погибли украинский и американский пилоты.

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