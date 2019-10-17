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Евросоюз раскритиковал "судебную реформу" Зеленского

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ЕС указывает на то, что принятый вчера закон противоречит европейским стандартам и подрывает независимость судебной системы.
Евросоюз раскритиковал "судебную реформу" Зеленского
Евросоюз раскритиковал "судебную реформу" Зеленского
depositphotos.com

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Отдельные положения законопроекта о деятельности органов судейского управления, принятого вчера Верховной Радой, противоречат европейским стандартам и могут подорвать независимость судебной системы. Об этом заявила временный поверенный в делах представительства ЕС в Украине Анника Вайдеманн, пишет “Европейская правда“.

ЕС неоднократно высказывал свою позицию относительно судебной реформы. Мы четко и неоднократно выражали наше беспокойство по поводу законопроекта №1008. В частности, положения, касающиеся Верховного суда, противоречат европейским стандартам и могут подорвать независимость судебной системы, - говорится в заявлении.

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В Европейском Союзе настоятельно призывают Украину проконсультироваться с Венецианской комиссией прежде, чем вводить этот закон в действие.

Напомним, в среду, 16 октября, Верховная Рада проголосовала во втором чтении за президентский закон №1008 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления“. Документ, в частности, предусматривает сокращение количества судей Верховного суда Украины, а также роспуск действующего состава ВККС и сокращение числа его членов с 16 до 12.

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Теги: судебная реформа, Зеленский, Евросоюз
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