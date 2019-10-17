Евросоюз раскритиковал "судебную реформу" Зеленского

ЕС указывает на то, что принятый вчера закон противоречит европейским стандартам и подрывает независимость судебной системы.

Читай также: К судебной реформе от Зеленского подали 330 поправок

Отдельные положения законопроекта о деятельности органов судейского управления, принятого вчера Верховной Радой, противоречат европейским стандартам и могут подорвать независимость судебной системы. Об этом заявила временный поверенный в делах представительства ЕС в Украине Анника Вайдеманн, пишет “Европейская правда“.

ЕС неоднократно высказывал свою позицию относительно судебной реформы. Мы четко и неоднократно выражали наше беспокойство по поводу законопроекта №1008. В частности, положения, касающиеся Верховного суда, противоречат европейским стандартам и могут подорвать независимость судебной системы, - говорится в заявлении.

Читай также: Перезапуск Верховного суда убьет независимость судебной системы - Данишевская

В Европейском Союзе настоятельно призывают Украину проконсультироваться с Венецианской комиссией прежде, чем вводить этот закон в действие.

Напомним, в среду, 16 октября, Верховная Рада проголосовала во втором чтении за президентский закон №1008 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления“. Документ, в частности, предусматривает сокращение количества судей Верховного суда Украины, а также роспуск действующего состава ВККС и сокращение числа его членов с 16 до 12.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.