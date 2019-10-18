Кононенко опроверг информацию о своем задержании в аэропорту Борисполь

Игорь Кононенко сейчас находится в Стамбуле, далее планирует посетить Гонконг и Китай.

Рябошапка подтвердил, что в отношении Игоря Кононенко есть уголовное производство pravda.com.ua

Бывший народный депутат из “Блока Петра Порошенко“ Игорь Кононенко отрацает информацию о якобы его задержании в аэропорту Борисполя по требованию Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщает УП.

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По словам Кононенко, в аэропорту его никто не задерживал.

“А какие были основания меня задерживать? У нас же еще не сталинский режим“, - прокомментировал он информацию о том, что на 40 минут был задержан сотрудниками НАБУ перед вылетом в Стамбул.

Экс-нардеп сообщил, что сейчас находится в Стамбуле, далее планирует посетить Гонконг и Китай, где начинается чемпионат мира по большому теннису - Junior Masters.

“У меня есть официальное приглашение“, - уточнил Кононенко.

Вместе с тем Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что в отношении Игоря Кононенко есть уголовное производство, которое расследует НАБУ, а также эпизоды, которые расследуются в уголовных производствах.

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“Возможно что-то могло быть связано с расследованием этих уголовных дел и выяснением вероятности исчезновения народного депутата, чтобы избежать уголовной ответственности“, - предположил Генпрокурор, комментируя возможное задержание экс-нардепа.

Напомним, 17 октября экс-нардеп Сергей Лещенко в Telegram сообщил, что бывшего народного депутата Игоря Кононенко задержали в аэропорту Борисполь при попытке пересечь границу.

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