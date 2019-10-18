На Львовщине угроза техногенной катастрофы - Кабмин

Потенциально высокую опасность для региона представляет срыв отопительного сезона в городе Новый Роздол.

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Срыв отопительного сезона в городе Новый Роздол Львовской области может стать техногенной катастрофой регионального уровня. Об этом заявила Министр развития громад территорий громад Алена Бабак, пишет “Лига.Новости“.

Сегодня глава обладминистрации созывает комиссию по чрезвычайным ситуациям и будут рассматривать вопрос о признании ситуации в городе Новый Роздол имеющей риск быть техногенной катастрофой регионального уровня, - заявила министр.

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Она сообщила, что областной совет согласился выделить средства для работников теплосетей, которые так и не получили зарплату за прошлый отопительный сезон. По ее словам это необходимо, чтобы персонал теплосетей согласился выйти на работу.

Также в Новый Роздол планируют направить специалистов из других коммунальных предприятий области для устранения технических проблем.

Напомним, в Кабмине заявили, что вся Украина в целом готова к началу отопительного сезона. Проблемы есть только в двух городах – Новом Роздоле на Львовщине и в Смеле Черкасской области.

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