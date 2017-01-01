ГБР возбудило дело из-за своего же Совета общественного контроля

Выяснилось, что голосование за членов совета проходило с подозрительными нарушениями.

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Государственное бюро расследований обнаружило признаки организованного массового голосования за членов Совета общественного контроля (СОК) при ГБР. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что с 15:00 3 октября до 15:00 4 октября проходило первое интернет-голосование за состав СОК, в котором из 41 кандидата украинцы должны были выбрать 15 победителей. Однако в результатах голосования ГБР выявило признаки массового организованного голосования в пользу 13 из 15 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

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В частности ГБР выявило пакеты телефонных номеров, в которых отличаются только последние три цифры. Это около 1100 телефонных номеров, которые использовались только при голосовании за 13 кандидатов. На эти подозрительные номера пришлось около 30% от общего количества набранных кандидатами голосов.

Среди голосов за первых по рейтингу 13 кандидатов доля многократных голосований с одного IP-адреса составляет от 70% до 86%, что значительно превышает средний показатель в 10% для других кандидатов, - говорится в сообщении.

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Также около 400 голосов за каждого из этих кандидатов отдали с “одноразовых“ электронных адресов, доменов, зарегистрированных за день до голосования. Большинство из них зарегистрировано в одинаковое время.

Голосование за 13 кандидатов рейтинга происходило синхронно, без колебаний - одинаковое увеличение голосов в одно время по всем 13 кандидатам. Более того, с 00:00 по 5:10 4 октября продолжается синхронный рост голосов за 13 кандидатов, который прекратился одновременно. Стоит отметить, что с полуночи по всем другим кандидатам голосования почти не происходило, - рассказали в ГБР.

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Директор Бюро Роман Труба отметил, что несмотря на эти нарушения, он обязан назначить состав СОК. В то же время он призвал этих 13 кандидатов самим отказаться от вхождения в совет.

Также Труба заявил, что пока правоохранители не установили, причастны ли сами кандидаты к массовому голосованию за них.

Напомним, СБУ передала в ГБР материалы на собственных сотрудников. Речь идет о тех, кто вызвал подозрения в ходе внутренней проверки.

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