Кандидаты в Совет общественного контроля ГБР пожаловались в ГПУ на главу ГБР

Они заявили, что глава ГБР угрожает им и требует не вступать в свои полномочия.

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Четверо победителей конкурса на должности в общественный совет при Государственном бюро расследований Украины – Екатерина Кувита, Надежда Коринная, Василий Апасов и Ростислав Попович – обратились к генпрокурору Украины Руслану Рябошапке с жалобой на давление со стороны директора ГБР Романа Трубы. На пресс-конференции они сообщили, что просят открыть уголовное производство по этому факту, пишут “Українські новини“.

Труба пригрозил победителям голосования в состав Совета общественного контроля (СОК) уголовным производством и предложил в жесткой форме написать заявления об отказе участвовать в дальнейшей работе совета. Отсутствие СОК означает, что не будет создана дисциплинарная комиссия ГБР. Полтора года ГБР работает без дисциплинарной комиссии и директор бюро пытается сделать все возможное для того, чтобы она не заработала и не заработал Общественный совет. Эти действия привели к кризису в ГБР. Мы подали заявление о совершении преступления, – сообщила Кувита.

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Другой победитель конкурса в СОК при ГБР, Надежда Коренная, отметила, что Труба обвиняет их в искусственном накручивании голосов во время конкурса, что, по ее мнению, является абсурдным обвинением:

Понимая, что в СОК избрали тех, кто не будет выполнять его указания, Роман Труба решил сделать все, чтобы этот совет не функционировал. Он созвал нас, начал угрожать нам уголовным производством, обвинил нас в том, что за нас отдали больше голосов, чем за других. Это абсурд! – сказала Коренная.

Напомним, на прошлой неделе ГБР возбудило дело по подозрению в нарушении правил проведения конкурса в Совет общественного контроля ведомства. Поводом для возбуждения дела стали “признаки организованного массового голосования“ за членов совета.

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