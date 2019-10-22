Фискалы изъяли 62 кг золота у ювелирной мастерской

В ходе обысков было изъято золота на общую сумму более 40 млн гривен.

ЧерезФОПы банда занималась скупкой лома золота у населения и ломбардов

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Сотрудники киевского управления Государственной фискальной службы изъяли более 62 кг золота в виде ювелирных изделий и лома у ювелирной мастерской.

Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры Киева и Фискальной службы.

Обыски проводились в рамках дела об уклонении от уплаты налогов (ч.3 ст.212 Уголовного кодекса).

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По данным следствия, группа лиц на территории Киева, используя подконтрольные ФОПы, с 2015 года занималась скупкой лома золота у населения и ломбардов. Металл потом переплавлялся, из него делали ювелирные изделия и продавали “с сокрытием фактических объемов реализации“.

В ходе обысков были изъяты 62 кг золота на общую сумму более 40,3 млн гривен, наличные деньги в эквиваленте почти 3 млн гривен, черновая документация, компьютеры, электронные носители информации.

Как сообщалось 6 марта, в ювелирках Киевщины ГФС изъяла украшений на 60 млн грн.

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