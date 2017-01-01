Итоги 22 октября: Взрыв в Киеве и арест Микитася

В центре Киева произошел взрыв; бывшего нардепа Максима Микитася взяли под стражу, News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Суд арестовал экс-нардепа Микитася



Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения для бывшего народного депутата и застройщика Максима Микитася. Ему избрали содержание под стражей с альтернативой залога 80 млн гривен до 14 ноября.

Фейк про покупку Порошенко “Дизель шоу“ прокомментировала журналистка Соня Кошкина

Известная украинская журналистка Соня Кошкина жестко прокомментировала действия “нечистоплотных“ сотрудников интернет-СМИ, которые опубликовали непроверенную (либо откровенно выдуманную) информацию о якобы покупке экс-президентом Петром Порошенко 30% акций “Дизель шоу“ за 24,5 млн гривен.

В центре Киева прогремел взрыв: есть жертвы

В результате взрыва в центре Киева во вторник, 22 октября, погиб бывший морской пехотинец, гвардеец батальона Донбасс и основатель благотворительного фонда Купол Виктор Дегтярев. Полиция расследует инцидент как умышленное убийство.

Зеленский с супругой посетили интронацию императора Японии

Император Японии Нарухито официально вступил на престол. Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой Зеленской посетил торжественную церемонию интронизации, которая проходила в Императорском дворце в Токио.

СБУ задержала экс-заместителя главы Минэкономики

Экс-заместитель министра экономического развития Юрий Бровченко задержан во вторник, 22 октября. Оперативники и следователи СБУ установили, что чиновник Министерства экономического развития и торговли Украины, чиновники госпредприятия “Украинский центр “Безопасность“ и государственной акционерной холдинговой компании “Артем“ действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании.