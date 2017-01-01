У Зеленского заявили, что ПриватБанк Коломойскому не вернут

Указывается, что для этого нет никаких оснований.

Читай также: “ПриватБанк“ отстоял свое право судиться с Коломойским в Лондоне

Никаких оснований для возврата национализированного ПриватБанка бывшим акционерам нет. Такое заявление сделал глава Офиса президента Украины Андрей Богдан во время встречи с послами стран “Большой семерки“, сообщает пресс-служба ОП.

Мы считаем, что каковы бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возврата государственной ПриватБанка бывшим акционерам, - заявил Богдан.

Читай также: Пресс-марафон президента: Что будет с ПриватБанком

В ходе беседы с послами стран “Большой семерки“ глава офиса президента Украины также отметил, что после национализации государство вложило в ПриватБанк 155,3 миллиарда гривен.

Напомним, суд Лондона обязал Коломойского выплатить Приватбанку 11 млн. фунтов. Речь идет о судебных издержках по предыдущим этапам судебной тяжбы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.