К Хэллоуину Киев украсили гигантские череп и паук

На улицах столицы уже во всю готовятся отмечать Хэллоуин .

Владельцы столичных магазинов и кафе украшают свои заведения разными инсталляциями, готовясь к празднованию Хэллоуина (31 октября).

Про несколько необычных “страшилок“, которые уже сейчас появились в городе, рассказывает “Сегодня“.

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Пожалуй, самый необычный арт-объект установили на улице Шота Руставели, возле входа в один из баров. Здесь появился огромный череп высотой более двух метров и выкрашенный в голубой цвет с розовыми кружочками. А вокруг него выложили такого же цвета тыквы. Киевляне и гости города фотографируются возле необычного украшения.

На этой же улице необычно украсили цветочный магазин: по нему ползет гигантский черный паук. Его с интересом рассматривают прохожие. Также на улице Саксаганского некоторые заведения уже украшены праздничными тыквами, а деревья возле зданий желтыми лоскутками.

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Кстати, необычно смотрится в канун Дня всех Святых и гигантская челюсть, которая появилась несколько лет назад возле стоматологии на улице Котельникова в Святошино. Раскрытая челюсть насчитывает все 32 зуба и может вполне служить лавочкой. Ранее на ней были еще и металлические брекеты, но их отломали дети, играясь на необычном арт-объекте.

Недалеко, от челюстей необычно украсили СТО на улице Святошинской. Тут два скелета-пирата держат в руках сундук с кладом в виде глушителей к автомобилям.

А на столичных Позняках оригинально украсили киоск по продаже гаджетов на проспекте Григоренко. На входе поставили белый стул с подсветкой, на котором “отдыхает“ скелет с телефоном в руках и в наушниках. Ночью эта композиция смотрится особенно впечатляюще и в темное время суток пугает пенсионеров.

Украшение к Хэллоуину уже продают и в некоторых столичных магазинах - например скелеты в виде собак.

Напомним, в августе в Киеве была демонтирована известная “синяя рука“.

А 7 октября в Киеве установили пятиметровую статую собаки.

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