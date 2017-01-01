Запрета для депутатов на общение с росТВ нет - Арахамия

Депутатам просто "не рекомендуют" выступать на российском телевидении, поскольку это чревато для них самих.

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Депутатам фракции “Слуга народа“ никто не запрещает выступать в эфире российских телеканалов, но есть рекомендация этого не делать. Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия перед процессом тестирования на полиграфе, пишет “Цензор.нет“.

Мы не можем запрещать народным депутатам, они самостоятельные политические единицы, они имеют право ходить, куда хотят. Большинство людей. Но не рекомендуем… Почему? В том числе и потому, что в ситуации с нардепом Шевченко его подставили в чистом виде. Сказали, что тебе надо выступить в студии, а включили его напрямую с террористом, лидером террористической группировки Пушилиным, - сказал Арахамия.

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По словам главы президентской фракции, российское телевидение славится манипуляциями, вырезками, монтажом и именно поэтому депутатам не рекомендуют связываться с российским ТВ.

Напомним, депутат-мажоритарщик из Запорожья Евгений Шевченко в формате включения из Киева принял участие в пропагандистском шоу “Большая игра“ на российском Первом канале. Там ему в частности пришлось дискутировать с главарем группировки “ДНР“ Пушилиным.

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