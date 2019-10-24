Подозрение Богдану: Что об этом известно

Глава Офиса президента прокомментировал публикацию СМИ.

24 октября СМИ опубликовали информацию, якобы Управление спецрасследований Генеральной прокуратуры рассматривает вопрос вручения подозрения главе Офиса президента Андрею Богдану.

Сообщалось, что об этом Українським Новинам сказал источник в Генпрокуратуре.

“В понедельник (21 октября) в Управлении спецрасследований обсуждался вопрос о наличии оснований для сообщения о подозрении Богдану“, - сказал источник издания.

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Издание отметило, что по их информации Богдана подозревают в нарушении закона во время работы в Кабмине Николая Азарова, якобы, по мнению следствия, действующий глава Офиса президента способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 млрд гривен по госгарантиям корпорации “Единые энергетические системы Украины“ перед Министерством обороны России.

“Это было сделано для привлечения к уголовной ответсвнности экс-главы “ЕЭСУ“ и лидера партии “Всеукраинское объединение “Батьківщина“ Юлия Тимошенко. Богдан готовил юридические материалы Кабмина по этому процессу и допустил незаконное взыскание госсредств, не сообщив в прокуратуру о преступлении“, - уточнили журналисты.

Однако, как сообщает Интерфакс-украина, позже в Генпрокуратуре опровергли данные обнародованные в этой публикации.

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“У нас отсутствует такая информация. Кроме того, как мы указывали ранее, мы не анонсируем подозрения и процессуальные или следственные действия в уголовных производствах“, - сообщили агентству “Интерфакс-Украина“ в пресс-службе Генпрокуратуры в четверг, отвечая на вопрос о том, действительно ли Богдану готовят подозрение.

В пресс-службе также подчеркнули, что они против использования органов прокуратуры “как возможного инструмента в политической борьбе или для информационных провокаций после законного увольнения одного из прокуроров“.

Позже сам глава Офиса президента Андрей Богдан прокомментировал информацию, назвав подобные публикации в СМИ “медиа-атаками“ на него. Он утверждает, что все это организовано представителями предыдущей власти.

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Так Богдан в эксклюзивном комментарии “Вестям“ заявил, что появившаяся сегодня в СМИ информация о том, что управление специальных расследований Генеральной прокуратуры подозревает его в нарушении закона во время работы в Кабинете министров бывшего премьера Николая Азарова, является “какими-то выдумками“, и вообще он не понимает, о чем речь.

“Вообще не понимаю, о чем они (СМИ – ред.) говорят. Неверное, какие-то выдумки“, – сказал Богдан.

При этом он полагает, что за медиа-атаками может стоять бывший президент Петр Порошенко.

Как сообщалось 22 октября, Богдан и его замы будут вынуждены подать декларации.

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