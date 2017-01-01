Возле автовокзала в Херсоне нашли мертвую женщину

Полиция ищет свидетелей преступления.

Женщина попала на камеры в супермаркете hr.npu.gov.ua

Сегодня около 13:45 в «Единый центр 102» полиции Херсонщины от оператора охранной фирмы поступило сообщение, что возле одной из многоэтажек неподалеку от междугородного автовокзала в кустах лежит тело мертвой женщины со следами насильственной смерти.

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По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 УК «Умышленное убийство». На месте работают следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции и областного главка. Устанавливаются личность погибшей и возможные свидетели происшествия. Проводятся первоочередные следственно-розыскные мероприятия по установлению преступника.

Также в полиции просят граждан, владеющих какой-либо информацией, позвонить по телефону 102. Анонимность гарантируется.

Напомним, ранее сообщалось, что под Херсоном банда промышляла переправкой мигрантов в ЕС.