Возле автовокзала в Херсоне нашли мертвую женщину
Сегодня около 13:45 в «Единый центр 102» полиции Херсонщины от оператора охранной фирмы поступило сообщение, что возле одной из многоэтажек неподалеку от междугородного автовокзала в кустах лежит тело мертвой женщины со следами насильственной смерти.
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По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 УК «Умышленное убийство». На месте работают следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции и областного главка. Устанавливаются личность погибшей и возможные свидетели происшествия. Проводятся первоочередные следственно-розыскные мероприятия по установлению преступника.
Также в полиции просят граждан, владеющих какой-либо информацией, позвонить по телефону 102. Анонимность гарантируется.
Напомним, ранее сообщалось, что под Херсоном банда промышляла переправкой мигрантов в ЕС.
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