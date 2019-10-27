Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Билецкий: В Золотом может быть и 10 тысяч человек

Комментариев: 11
Лидер партии Национальный корпус заявляет, что количество добровольцев и ветеранов, которые протестуют против разведения сил в Золотом Луганской области может увеличиться в несколько раз.
 
Лидер партии Национальный корпус Андрей Билецкий заявляет, что ветераны не уйдут из Золотого-4 в Луганской области, даже если президент Владимир Зеленский решит их оттуда "выбросить".
 
"Владимир Александрович, все услышали ваши угрозы. Они немного вне законного поля. Мы будем оставаться, и нам враг, безусловно, не президент страны, а в первую очередь мы видим врага с той стороны, с Востока. Но если вы решите эти угрозы выполнять, а у нас сейчас такие первые признаки, выбросить оттуда ветеранов, то вместо нескольких десятков человек на следующей неделе там будет тысяча. Если с тысячей не получится, там будет 10 тысяч", - заявил Билецкий в видеообращение к Зеленскому, которое опубликовали в воскресенье, 27 октября, в Youtube.
 
 
Билецкий считает, что форма разговора Зеленского с добровольцами в Золотом в субботу - это "откровенное бытовое хамство со стороны президента по отношению к ветеранам".
 
По его словам, "президент относится к абсолютно всей стране, как к имбецилам".
 
 
Лидер Нацкорпуса также заявил, что Зеленский запустил "проект по сбору у нескольких титушек кляуз на ветеранов, что якобы они находятся с оружием в Золотом-4, и им очень страшно".
 
"21 век на дворе, у большинства людей в Золотом есть телефон с камерой. Пусть они покажут хоть одну фотографию людей с оружием", - отметил Билецкий.
 
Напомним, что 26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал в населенный пункт Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступают против отвода украинских войск и прокомментировал возможность встречи с участниками акций Нет капитуляции. Во время общения с одним из добровольцев Зеленский отметил, что он президент Украины, ему 42-й год и он "не лох какой-то". 
 
Позже на Facebook Зеленский заявил, что провел в Золотом двое суток, во время поездки встречался с учителями и врачами и узнал об обеспокоенности местных жителей из-за того, что на окраине поселилась группа вооруженных людей. "Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными", - пояснил свое общение с добровольцами президент.
 
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Владимир Зеленский, ситуация на востоке Украины, добровольческие батальоны, АТО на востоке Украины, разведение сил на Донбассе, Национальный корпус, добровольцы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (11)
Отсортировать по дате Вниз
Андрей_и_Богдан    27.10.2019, 20:11
Оценка:  -3
Андрей_и_Богдан
МаЦкваЦапы откоментировали
VSHIVANKA    27.10.2019, 20:07
Оценка:  +3
VSHIVANKA
А КТО ОПЛАЧИВАЕТ СИЕ МЕРОПРИЯТИЕ ?
Alexsy    27.10.2019, 20:01
Оценка:  +1
Alexsy
Все в истории идет по кругу.
Нечто похоже уже было после 1917 г.
VSHIVANKA    27.10.2019, 19:45
Оценка:  +3
VSHIVANKA
НЕЗАКОННЫЕ ВООРУЖЁННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ , КОТОРЫЕ НЕ ПОДЧИНЯЮТСЯ ЗАКОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ И НАРУШАЮТ ЗАКОНЫ ГОСУДАРСТВА , ДОЛЖНЫ БЫТЬ АРЕСТОВАНЫ ЛИБО УНИЧТОЖЕНЫ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ....
ЭТО МИРОВАЯ ПРАКТИКА .....
ВЫ МОЖЕТЕ ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ ПУТИНА , ТРАМПА ИЛИ МЕРКЕЛЬ , КОТОРЫЕ УГОВАРИВАЮТ ТЕРРОРИСТОВ ?!
Letohradek    27.10.2019, 19:52
Оценка:  -7
Letohradek
Тупой еблан, Украина - не расия! И будет в Украине так, как решит народ а не квартальный баран
VSHIVANKA    27.10.2019, 19:57
Оценка:  +6
VSHIVANKA
БАБУШКА , КОМУ НА РОТ ?!
ЧЁ ТЫ ТУТ СОПЛИ РАЗМАЗЫВАЕШЬ ?!
ЭТИ УБЛЮДКИ С ОРУЖИЕМ В РУКАХ НАРУШАЮТ ЗАКОН И ПРИКАЗ ПРЕЗИДЕНТА , А ЗНАЧИТ ДОЛЖНЫ БЫТЬ АРЕСТОВАНЫ ЛИБО УНИЧТОЖЕНЫ !
ЭТО МИРОВАЯ ПРАКТИКА ! )))
farfalle    27.10.2019, 19:59
Оценка:  +3
farfalle
Не как "решит народ", а как решит ЗАКОН.
VVTF2wtf_uebok    27.10.2019, 19:32
Оценка:  +3
VVTF2wtf_uebok
галицайское п и д а р ь ё)
Letohradek    27.10.2019, 19:38
Оценка:  -7
Letohradek
Ветераны не уйдут из Золотого-4 в Луганской области, даже если президент Владимир Зеленский решит их оттуда "выбросить".
Всоси ты это - недалекое!
VVTF2wtf_uebok    27.10.2019, 19:49
Оценка:  +2
VVTF2wtf_uebok
Сосать, всасывать и отсасывать это твоё призвание, куй в говне, запомни это раз и на всегда тупиковая нация))
VVTF2wtf_uebok    27.10.2019, 19:52
Оценка:  -1
VVTF2wtf_uebok
Вы еппаные рабы моющие унитазы по всему миру, никуя не создавшие за все 28 лет независимости. И мне глубоко покуй на тебя уёбка, и что ты там мычишь, под своими ста никами куесос)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь