Слуга народа выберет на съезде нового главу партии

В ноябре состоится партийный съезд Слуги народа, на котором среди других вопросов повестки изберут нового главу партии.

Партия Слуга народа проведет партийный съезд 9 или 10 ноября. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге после согласительного совета в понедельник, 28 октября.

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"Если я не ошибаюсь, съезд партии состоится 9 или 10 числа", - сказал он и добавил, что повестка дня съезда еще формируется.

"В том числе будет рассматриваться вопрос избрания нового главы партии. А также выборов в ОТГ", - добавил он.

Напомним, что в СМИ появилась информация о том, что 11 "слуг народа" якобы получили по 30 тысяч долларов, чтобы "завалить" один из законопроектов в парламентском комитете по вопросам финансов и налоговой политики.

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По факту получения неправомерной выгоды народными депутатами от Слуги народа Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство.

В связи со скандалом, пройти полиграф нардепов "слуг народа" из финансового комитета призвал президент Владимир Зеленский.

Позже Разумков заявил, что не видит оснований утверждать, что фракция Слуга народа разваливается - во фракции, по его словам, есть "дискуссии".