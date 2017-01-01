Стрельба в Княжичах: известны новые детали

Злоумышленников было трое.

Неподалеку от села Княжичи под Киевом трое мужчин расстреляли автомобиль. В результате стрельбы был ранен один из пассажиров автомобиля.

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Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Стрельба случилась 21 октября. Сообщается, что злоумышленникам выдвинуто подозрение по статье о покушении на умышленное убийство.

Один из подозреваемых умышленно столкнулся с автомобилем потерпевших, из-за чего автомобиль вынужденно остановился. Второй подозреваемый, находясь в кустах у дороги с заготовленным огнестрельным оружием, осуществил не менее трех выстрелов в лобовое стекло автомобиля. Потерпевшие выбежали из автомобиля, а подозреваемый осуществил еще не менее двух выстрелов в их сторону. Пули попали в одного из потерпевших, и он начал сопротивляться. Благодаря этому злоумышленникам не удалось свершить свой замысел, - сообщили в прокуратуре.

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Известно, что трем стрелкам сообщили о подозрении по п.1 ч.3 ст.15, ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Одного из преступников взяли под стражу. Меру пресечения для двух других фигурантов этого дела изберут сегодня, 28 октября.

Напомним, под Киевом расстреляли водителя, объявлена спецоперация Сирена. Автомобиль, который двигался навстречу, совершил столкновение с легковым авто потерпевшего, неизвестные открыли огонь.

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