ОБСЕ заявила о подготовке большого обмена пленными

Кроме обмена пленными в Минске обсуждали вопросы, связанные с реализацией формулы Штайнмайера.

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Гуманитарная подгруппа контактной группы на заседании в Минске во вторник, 29 октября, продолжила дискуссию по обмену пленными. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, пишет Белта.

По его словам, идет очень серьезная работа, готовится большой обмен пленными.

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Кроме того, участники политической рабочей подгруппы сегодня обсуждали вопросы, связанные с реализацией формулы Штайнмайера.

Следующее заседание в Минске состоится 12 ноября.

Напомним, ранее стало известно, что на переговорах в Минске договорились о дате начала разведения сил в Петровском, но сама дата не называется.

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