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Украине нужен консенсус по Донбассу и Крыму – Зеленский

Комментариев: 7
Учесть все точки зрения не удастся, но нужно учесть мнение большинства, уверен президент.
Украине нужен консенсус по Донбассу и Крыму – Зеленский
Украине нужен консенсус по Донбассу и Крыму – Зеленский
president.gov.ua

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В Украине необходимо выработать общественный консенсус в вопросе возвращения Донбасса и Крыма. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на Форуме единства, который проходит в Мариуполе, пишет Интерфакс-Украина.

Украинскому обществу нужно договориться между собой, и это очень важно, потому что сегодня внутри Украины есть абсолютно разные видения вопроса возвращения Донбасса и Крыма, - сказал Зеленский.

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Президент отметил, что найти решение, которое удовлетворит всех, едва ли удастся, но искать варианты, которые поддержит абсолютное большинство, нужно.

Общество должно понимать и соглашаться с условиями реинтеграции Донбасса и Крыма, с принципами переходного правосудия, - указал он.

Напомним, вчера под офисом президента состоялась акция протеста против отвода войск. Митингующие с лозунгами “Ни шагу назад“ предупреждали власть об ответственности за сдачу украинских территорий.

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Теги: Зеленский, Крым, Донбасс
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Комментариев (7)
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Путин_xyйло    30.10.2019, 12:21
Оценка:  -2
Путин_xyйло
Какое большинство имел ввиду прИзедент "расии" (так Трамп сказал)
Хулиганка*    30.10.2019, 12:20
Оценка:  0
Хулиганка*
В любой нормальной стране, тем более такой, которая вопит о демократии на каждом углу, меньшинство подчиняется большинству. Так что пора уже перестать слушать порохоботов, а делать то, что должно.
foster12    30.10.2019, 12:12
Оценка:  -2
foster12
Кремлевская методичка работает.....
птицелов    30.10.2019, 12:01
Оценка:  +2
птицелов
як крим повертать будеш вова?
Olshankin    30.10.2019, 12:18
Оценка:  +1
Olshankin
Владимир не Господь Бог.
Olshankin    30.10.2019, 12:19
Оценка:  +1
Olshankin
Придется ждать второго пришествия.
МСергей    30.10.2019, 11:52
Оценка:  +4
МСергей
"Государство есть достояние народа, а народ не любое соединение людей, собранных вместе каким бы то ни было образом, а соединение многих людей, связанных между собою согласием в вопросах права и общностью интересов".
Цицерон 50г до нашей эры.
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