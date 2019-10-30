Украине нужен консенсус по Донбассу и Крыму – Зеленский
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В Украине необходимо выработать общественный консенсус в вопросе возвращения Донбасса и Крыма. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на Форуме единства, который проходит в Мариуполе, пишет Интерфакс-Украина.
Украинскому обществу нужно договориться между собой, и это очень важно, потому что сегодня внутри Украины есть абсолютно разные видения вопроса возвращения Донбасса и Крыма, - сказал Зеленский.
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Президент отметил, что найти решение, которое удовлетворит всех, едва ли удастся, но искать варианты, которые поддержит абсолютное большинство, нужно.
Общество должно понимать и соглашаться с условиями реинтеграции Донбасса и Крыма, с принципами переходного правосудия, - указал он.
Напомним, вчера под офисом президента состоялась акция протеста против отвода войск. Митингующие с лозунгами “Ни шагу назад“ предупреждали власть об ответственности за сдачу украинских территорий.
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