Украине нужен консенсус по Донбассу и Крыму – Зеленский

Учесть все точки зрения не удастся, но нужно учесть мнение большинства, уверен президент.

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В Украине необходимо выработать общественный консенсус в вопросе возвращения Донбасса и Крыма. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на Форуме единства, который проходит в Мариуполе, пишет Интерфакс-Украина.

Украинскому обществу нужно договориться между собой, и это очень важно, потому что сегодня внутри Украины есть абсолютно разные видения вопроса возвращения Донбасса и Крыма, - сказал Зеленский.

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Президент отметил, что найти решение, которое удовлетворит всех, едва ли удастся, но искать варианты, которые поддержит абсолютное большинство, нужно.

Общество должно понимать и соглашаться с условиями реинтеграции Донбасса и Крыма, с принципами переходного правосудия, - указал он.

Напомним, вчера под офисом президента состоялась акция протеста против отвода войск. Митингующие с лозунгами “Ни шагу назад“ предупреждали власть об ответственности за сдачу украинских территорий.

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