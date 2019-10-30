Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Вакарчук заявил, что имеет “точную информацию” об обстрелах Золотого

Комментариев: 3
“Голос” против разведения сил на Донбассе.
Вакарчук против разведения
Вакарчук против разведения
facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Лидер политической партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил с трибуны Верховной Рады, что у него есть доказательства того, что разведение сил в Золотом начали с нарушением семидневного режима прекращения огня.

Читай также: КПВВ в Золотом не будет: Оккупанты против

Об этом передает Украинская правда.

Вакарчук заявил, что у него есть “точная информация” об обстрелах Золотого. Именно поэтому его политсила против разведения сил.

Партия "Голос" считает ошибкой решение о разведении войск без семидневного режима тишины и это формальное вчерашнее заявление, что якобы тишина семидневная происходит, не соответствует действительности.

Мы имеем точную информацию, буквально позавчера и вчера звучали выстрелы непосредственно у линии разведения в тех местах, о которых идет речь, - сказал Вакарчук.

Читай также: Зеленский: В Золотом "обстрелов не было"

Кроме того, Вакарчук заявил, что минские соглашения нужно срочно пересмотреть и отказаться от разведения сил в тех участках линии разграничения, которые обстреливаются боевиками.

Напомним, Золотое-4 обстреляли. В Штабе ООС сообщили детали обстрела в Золотом-4, где накануне началось разведение сил и средств.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Вакарчук, разведение сил, Голос, Золотое
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
T-REX2    30.10.2019, 12:27
Оценка:  0
T-REX2
Картавый,иди нaxyй
Хулиганка*    30.10.2019, 12:16
Оценка:  -1
Хулиганка*
голос Америки против разведения??? Только этого вечно небритого и помятого черта спросить забыли...
МішкаНаПівдні*    30.10.2019, 12:16
Оценка:  +1
МішкаНаПівдні*
Согласно отчета ВСУ в Золотом после отвода войск был обстрел. Из отчета ООС - расстояние от позиций повстанцев до обстрелянного дома 3,1 км, пули 7,62 мм. Ребенок знает, что пуля 7,62 так далеко не летит, а тем более с 3км так разбить дерево. А значит падает подозрение на активиста Диму в Золотом!
МішкаНаПівдні*    30.10.2019, 12:18
Оценка:  +1
МішкаНаПівдні*
Дима Янтарь, видимо все таки хочет сделать президента Зеленского - лохом. Кстати отчего у этого Димы позывной "Янтарь"? Он, что - к тому-же незаконно добывал бурштун?
Путин_xyйло    30.10.2019, 12:23
Оценка:  -1
Путин_xyйло
Где ты такую рулетку взял аж на 3км?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь