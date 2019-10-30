Вакарчук заявил, что имеет “точную информацию” об обстрелах Золотого

“Голос” против разведения сил на Донбассе.

Лидер политической партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил с трибуны Верховной Рады, что у него есть доказательства того, что разведение сил в Золотом начали с нарушением семидневного режима прекращения огня.

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Об этом передает Украинская правда.

Вакарчук заявил, что у него есть “точная информация” об обстрелах Золотого. Именно поэтому его политсила против разведения сил.

Партия "Голос" считает ошибкой решение о разведении войск без семидневного режима тишины и это формальное вчерашнее заявление, что якобы тишина семидневная происходит, не соответствует действительности. Мы имеем точную информацию, буквально позавчера и вчера звучали выстрелы непосредственно у линии разведения в тех местах, о которых идет речь, - сказал Вакарчук.

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Кроме того, Вакарчук заявил, что минские соглашения нужно срочно пересмотреть и отказаться от разведения сил в тех участках линии разграничения, которые обстреливаются боевиками.

Напомним, Золотое-4 обстреляли. В Штабе ООС сообщили детали обстрела в Золотом-4, где накануне началось разведение сил и средств.

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