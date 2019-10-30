"Я из Коломойского района": Слуга народа рассказал о своем пути в Раду

Народный депутат от партии Слуга народа оконфузился, оговорившись во время общения с журналистами.

Нардеп о Слуги народа Владимир Тимофийчук во время общения с журналистами Радио Свобода оговорился, сказав, что он родом из “Коломойского района“. Нардеп рассказал о своем происхождении и роде деятельности.

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По словам нардепа, он занимался сельским хозяйством, а именно выращивал зерновые культуры. Тимофийчук помогал президенту во время предвыборной компании. В команду его включили за “профессиональные аграрные навыки“.

Журналист: Расскажите, чем вы занимались до того, как пойти в политику?

Нардеп: Фермерством.

Журналист: Где именно, чем занимались?

Нардеп: Выращивал зерновые культуры.

Журналист: Где?

Нардеп: У себя дома, в Снятинском районе, Коломойском ... Коломыйском районе, Тлумацком районе.

Журналист: А как оказались в политике? Вас кто-то пригласил или вы сами пришли и сказали, что чувствуете жажду политики?

Нардеп: Помогал президенту. Нашему.

Журналист: Лично Зеленскому помогали?

Нардеп: Ну, да.

Журналист: Какова была ваша программа?

Нардеп: Законопроекты я не предлагал. Я ничего не обещаю. Не обещал ничего.

Журналист: За какие навыки вас включили в команду?

Нардеп: Профессиональные.

Журналист: Какие же?

Нардеп: Аграрные.

Так і поспілкувалися... Які відчуття у вас викликає це відео? pic.twitter.com/R5sM53gkRc — Радіо Свобода (@radiosvoboda) October 29, 2019

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