"Я из Коломойского района": Слуга народа рассказал о своем пути в Раду
Нардеп о Слуги народа Владимир Тимофийчук во время общения с журналистами Радио Свобода оговорился, сказав, что он родом из “Коломойского района“. Нардеп рассказал о своем происхождении и роде деятельности.
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По словам нардепа, он занимался сельским хозяйством, а именно выращивал зерновые культуры. Тимофийчук помогал президенту во время предвыборной компании. В команду его включили за “профессиональные аграрные навыки“.
Журналист: Расскажите, чем вы занимались до того, как пойти в политику?
Нардеп: Фермерством.
Журналист: Где именно, чем занимались?
Нардеп: Выращивал зерновые культуры.
Журналист: Где?
Нардеп: У себя дома, в Снятинском районе, Коломойском ... Коломыйском районе, Тлумацком районе.
Журналист: А как оказались в политике? Вас кто-то пригласил или вы сами пришли и сказали, что чувствуете жажду политики?
Нардеп: Помогал президенту. Нашему.
Журналист: Лично Зеленскому помогали?
Нардеп: Ну, да.
Журналист: Какова была ваша программа?
Нардеп: Законопроекты я не предлагал. Я ничего не обещаю. Не обещал ничего.
Журналист: За какие навыки вас включили в команду?
Нардеп: Профессиональные.
Журналист: Какие же?
Нардеп: Аграрные.
Так і поспілкувалися... Які відчуття у вас викликає це відео? pic.twitter.com/R5sM53gkRc— Радіо Свобода (@radiosvoboda) October 29, 2019
Напомним, Дубинский выступил в футболке с матерным выражением Порошенко. Скандальный нардеп Дубинский снова отличился в Раде.
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