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"Я из Коломойского района": Слуга народа рассказал о своем пути в Раду

Комментариев: 6
Народный депутат от партии Слуга народа оконфузился, оговорившись во время общения с журналистами.
Нардеп уверяет, что никому ничего не обещал
Нардеп уверяет, что никому ничего не обещал
Скриншот

Нардеп о Слуги народа Владимир Тимофийчук во время общения с журналистами Радио Свобода оговорился, сказав, что он родом из “Коломойского района“. Нардеп рассказал о своем происхождении и роде деятельности.

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По словам нардепа, он занимался сельским хозяйством, а именно выращивал зерновые культуры. Тимофийчук помогал президенту во время предвыборной компании. В команду его включили за “профессиональные аграрные навыки“.

Журналист:  Расскажите, чем вы занимались до того, как пойти в политику?
Нардеп: Фермерством.
Журналист:  Где именно, чем занимались?
Нардеп:  Выращивал зерновые культуры.
Журналист:  Где?
Нардеп:  У себя дома, в Снятинском районе, Коломойском ... Коломыйском районе, Тлумацком районе.
Журналист:  А как оказались в политике? Вас кто-то пригласил или вы сами пришли и сказали, что чувствуете жажду политики?
Нардеп:  Помогал президенту. Нашему.
Журналист:  Лично Зеленскому помогали?
Нардеп:  Ну, да.
Журналист:  Какова была ваша программа?
Нардеп:  Законопроекты я не предлагал. Я ничего не обещаю. Не обещал ничего.
Журналист:  За какие навыки вас включили в команду?
Нардеп:  Профессиональные.
Журналист:  Какие же?
Нардеп:  Аграрные.

 

Напомним, Дубинский выступил в футболке с матерным выражением Порошенко. Скандальный нардеп Дубинский снова отличился в Раде.

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Теги: Слуга народа, Владимир Тимофийчук, Коломойский
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Комментариев (6)
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eddgek    30.10.2019, 13:46
Оценка:  0
eddgek
Я нечего не должен кроме своих родителей, блааат там все такие или....и все профффесионалы...
Хулиганка*    30.10.2019, 13:23
Оценка:  -1
Хулиганка*
хоспаде.... одни рагули, что пи порошенко, что при Зе
Зарин_и_Зоман    30.10.2019, 13:19
Оценка:  +1
Зарин_и_Зоман
Да, оговорочка! )) Как говорится, "Чьих холоп будешь?"
Путин_xyйло    30.10.2019, 13:15
Оценка:  +2
Путин_xyйло
Кредо слуг: - Ничего не обещать, чтоб обвинили в невыполнении; ничего не делать, чтоб ничего не испортить
Еще бы ничего не говорили чтоб не рассекретили долбодятлов!
Путин_xyйло    30.10.2019, 13:11
Оценка:  +2
Путин_xyйло
Фрейд, выходи
LERMI_    30.10.2019, 13:08
Оценка:  +1
LERMI_
Їх туді спеціально підбирали, щоб не були розумніші за клоуна
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