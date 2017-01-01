Рассекречены документы НКВД о депортации крымских татар

Офис президента передал Меджлису крымскотатарского народа рассекреченные документы НКВД СССР, касающихся депортации крымских татар в 1944 году.

Об этом в четверг сообщает Офис президента.

В частности, заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов передал председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову донесения отделов НКВД СССР датированые 1944 годом.

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"Месяц назад во время экспертизы, которую проводил Киевский институт судебных экспертиз, мы получили информацию и подтверждающие документы, касающиеся принудительной депортации крымских татар, тех издевательств и геноцида, который был совершен советским режимом. Президент поручил правоохранительным органам собрать и максимально систематизировать информацию, которая есть в архивах и до сих пор не была обнародована", - сказал Смирнов.

Он сказал, что это первый этап обнародования рассекреченных документов, связанных с геноцидом крымскотатарского народа. Чиновник уточнил, что рассекреченные документы содержат информацию о количестве людей, к которым применяли пытки.

Чубаров поблагодарил Офис президента за обнародование документов.

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"Эти документы – донесения отделов НКВД СССР. Не в первый раз мы получаем рассекреченные документы из архивов Украины, из других учреждений. Для нас это очень важно, поскольку Верховная Рада приняла постановление, которым признала насильственную депортацию крымскотатарского народа геноцидом", - отметил Чубаров.

Опубликованные Офисом президента документы НКВД СССР насчитывают 87 страниц.

Как сообщалось 18 октября, к поиску останков жертв НКВД в Украине присоединятся эксперты из Польши.

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