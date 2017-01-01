Диаспора в Австралии требует запретить показ пропагандистского фильма о МН17
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Украинская диаспора в Австралии намерена обратиться в Министерство иностранных дел страны с призывом осудить распространение в Нидерландах российской пропаганды в деле трагедии МН17.
Об этом рассказал сопредседатель Союза Украинской организаций Австралии Стефан Романив в Facebook.
Союз украинских организаций Австралии напишет письменное обращение к министру иностранных дел Австралии, призывая осудить эту коварную пропаганду во имя семей австралийцев, погибших, - написал Романив.
Также он заявил, что фильм российских пропагандистов MH17 - Call for Justice подталкивает устранить РФ от ответственности и дискредитировать справедливое расследование.
Тот факт, что международный трибунал после тщательных расследований признал виновником Россию, тот факт, что доказательства являются однозначными, факт, что международное сообщество призывает привлечь к ответственности виновников, игнорируется; российская пропагандистская машина продолжает свою работу, - написал Романив.
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Он также заявил, заданием фильма является отбеливание репутации РФ в международном сообществе. Поэтому диаспора требует запретить фильм к просмотру.
Напомним, Малайзия не удовлетворена расследованием по MH17. До сих пор не было предоставлено исчерпывающих доказательств, кроме тех, что ракета российского производства, сказал премьер страны.
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