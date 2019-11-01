Почти десяток депутатов готовы взять Дубневича на поруки

Среди готовых поручиться за Дубневича - Палица и Балога.

Обвинение просит арестовать Дубневича и определить залог в размере юолее 93 млн грн facebook.com/Dubnevych

Читай также: Беременная Скороход расплакалась в ВР: Что о ней известно

Уже девять народных депутатов из группы "За будущее" заявили, что они готовы взять на поруки парламентария Ярослава Дубневича.

Об этом сообщает LB.ua.

Адвокат подозреваемого в хищении средств "Укрзализныци" зачитал письменные обязательства депутатов во время избрания меры пресечения в Высшем антикоррупционном суде.

Читай также: Первый прикосновенный. Дело депутата Дубневича

Поручиться за Дубневича готовы нардепы Игорь Палица, Виктор Балога, Игорь Колыхаев, Антон Киссе, Сергей Минько, Виктор Бондарь, Петр Юрчишин, Тарас Батенко, Анатолий Урбанский. Большинство из них присутствуют на заседании.

Обвинение просит арестовать Дубневича на 60 дней и определить залог в размере 93 млн 196 тыс грн.

Дубневичу инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

По версии следствия, действия депутата повлекли убытки государства в размере 93,277 млн гривен.

Как сообщалось 31 октября, Дубневич несколько раз показал кукиш с трибуны Рады.

29 октября В селе Зубра, расположенном возле Львова, 29 октября прошли обыски в доме бывшего народного депутата Богдана Дубневича.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram