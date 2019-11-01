Нардепы отправили в Конгресс США письмо в защиту "Азова"

Украинские парламентарии указывают на отсутствие каких-либо доказательств тем обвинениям, которые упоминались в письме американских конгрессменов.

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Депутаты Верховной Рады направили письмо в Палату представителей Конгресса США, в котором выразили свою поддержку спецподразделению Нацгвардии “Азов“. Так парламентарии отреагировали на требование к Госдепу 40 американских конгрессменов признать украинский полк “Азов“ террористической организацией. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Фейсбуке.

Попытки назвать Азов “террористической организацией“ или “насильственной иностранной группировкой белых супрематистов“ болью отзывается в сердцах украинских военных и добровольцев, которые защищают страну от оккупантов... В условиях войны любая критика военных должна быть аргументирована, а доказательства их причастности к правонарушениям - безоговорочными, - говорится в письме украинских парламентариев.

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Также в письме нардепы сообщают, что 26 бойцов “Азова“ погибли, защищая страну. 1414 военнослужащих батальона наградили за мужество и героизм при выполнении боевых задач.

Народные избранники отмечают, что в открытых источниках информации нет ни одного подтверждения причастности батальона к терактам в Новой Зеландии или вербовки в ряды “Азова“ граждан США.

Напомним, в Конгрессе США потребовали признать полк “Азов“ террористической организацией. Поводом для этого стала якобы вербовка и обучение “Азовом“ американских граждан.

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