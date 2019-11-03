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Илья Кива подал заявление в Нацполицию из-за скандального видео

Комментариев: 2
Кива заявил, что все провокация.
Кива отреагировал на скандальное видео
Кива отреагировал на скандальное видео
umoloda.kiev.ua

Народный депутат от партии “Оппозиционная платформа - За жизнь“ Илья Кива подал заявление на имя главы Нацполиции Игоря Клименко по поводу угроз его детям.

Об этом сообщает “Страна“, ссылаясь на свои источники и публикуя документ. 

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Напомним, что история началась с того, что в сети появилось видео, где нардеп Илья Кива грозит отрезать голову человеку.

Сам Кива считает, что это была провокация людей националиста Сергея Стерненко, который убил человека в Одессе объяснил, что человек, которому он угрожал на видео, начал бегать за нардепом и оскорблять его и его детей. Кива заявил, что подал заявление в полицию. 

Как сообщалось 3 ноября, народный депутат от “Оппозиционной платформы – За життя“ Илья Кива пригрозил “отрезать голову“ человеку, который обратился к нему на улице. Точное метро инцидента не уточняется. Соответствующее видео опубликовано на Youtube и в соцсетях.

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Теги: Кива, депутат, угрозы
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Комментариев (4)
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толян04    03.11.2019, 18:10
Оценка:  0
толян04
в момент подачи заявы он хоть яйцо свое почухал?.
ANDREICH    03.11.2019, 18:07
Оценка:  -1
ANDREICH
пора киви голову видрізать
mastter77    03.11.2019, 18:01
Оценка:  +2
mastter77
В очередной раз Кива продемонстрировал свою гниль. Привык словами разбрасываться налево и направо, а тут бац - резонанс! И начал нести очередную чушь про оскорбления, а то что сам совершил факт прямой угрозы убийства человека не в счет!! Ублюдок!!!
Л_о_л_а    03.11.2019, 18:08
Оценка:  0
Л_о_л_а
а Дроздов? А маруся зверобой и фэдына? тоже ублюдки? или своим прощаем все

подал в суд на провокатора и это правильно
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