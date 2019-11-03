Илья Кива подал заявление в Нацполицию из-за скандального видео

Кива заявил, что все провокация.

Народный депутат от партии “Оппозиционная платформа - За жизнь“ Илья Кива подал заявление на имя главы Нацполиции Игоря Клименко по поводу угроз его детям.

Об этом сообщает “Страна“, ссылаясь на свои источники и публикуя документ.

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Напомним, что история началась с того, что в сети появилось видео, где нардеп Илья Кива грозит отрезать голову человеку.

Сам Кива считает, что это была провокация людей националиста Сергея Стерненко, который убил человека в Одессе объяснил, что человек, которому он угрожал на видео, начал бегать за нардепом и оскорблять его и его детей. Кива заявил, что подал заявление в полицию.

Как сообщалось 3 ноября, народный депутат от “Оппозиционной платформы – За життя“ Илья Кива пригрозил “отрезать голову“ человеку, который обратился к нему на улице. Точное метро инцидента не уточняется. Соответствующее видео опубликовано на Youtube и в соцсетях.

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