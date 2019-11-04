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Под Житомиром молотком избили депутата: фото 18+

Комментариев: 1
Неизвестный мужчина ворвался в дом депутата Овруцкого районного совета и начал избивать чиновника молотком обернутым целлофаном.
В Житомирской области избили депутата
В Житомирской области избили депутата
facebook.com/ukrjournalist

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В Житомирской области неизвестный мужчина ворвался в дом депутата Овруцкого районного совета, руководителя местной ячейки Народного Руха Анатолия Круковского и избил его завернутым в целлофан молотком. Об этом в Facebook сообщил председатель Житомирской областной организации Народного Руха Олег Лагнюк.

Выбив входную дверь, ворвался неизвестный и пытался убить его. Орудием убийства бандит использовал молоток обернутый целлофаном. Удар был нанесен в сантиметре от виска. Спасло А. М. Круковского то, что в это время в другой комнате находилась его сестра, депутат Овруцкой районного совета Ольга, и пришла ему на помощь. Вместе удалось вытеснить нападающего из помещения, - говорится в сообщении.

Мужчина сильно пострадал
Мужчина сильно пострадал
facebook.com

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По словам Лагнюка, в течение последних двух лет это не первое нападение на депутата. Он добавил, что областная организация Народного Руха готовит обращение в Главное управление СБУ области.

Пострадал не только депутат
Пострадал не только депутат
facebook.com

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области, пострадавший отказался подать заявление в полицию. При этом событие зарегистрировано Овруцким отделением полиции по сообщению в соцсетях. Сейчас по месту жительства депутата работает следственно-оперативная группа.

На место прибыли медики
На место прибыли медики
facebook.com

Напомним, в Одессе избили депутата поселкового совета. Прохожие попытались задержать преступников.

 

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Теги: фото, депутат, избиение, нападение, Житомирская область
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Комментариев (1)
mastter77    04.11.2019, 18:17
Оценка:  0
mastter77
не выполнил предвыборные обещания - результат: гнев избирателей!!!
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