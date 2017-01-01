Юрий Луценко решил уйти из политики
Экс-генпрокурор Юрий Луценко решил уйти из политики. Об этом он сказал в эфире 1+1 в среду, 6 ноября.
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Также он рассказал о состоянии жены. “Она перенесла серьезную проблему с сердцем и сейчас не может полностью работать с полной отдачей“, - отметил он.
Кроме того, Луценко опроверг слухи о том, что он с семьей собираются покинуть Украину. По его словам, он и дальше будет жить в поселке Стоянка Киевской области вместе с женой, младшим сыном Виталием, собакой и котом.
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Как сообщалось, 4 ноября Ирина Луценко подтвердила намерение сложить полномочия депутата в связи с проблемами со здоровьем. За прекращение полномочий должен проголосовать парламент.
В связи с этим Юрий Луценко заявил, что из-за состояния супруги вернулся из Лондона в Киев.
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