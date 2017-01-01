Бывший генпрокурор рассказал, чем займется в будущем, а также где будет жить его семья.

Экс-генпрокурор Юрий Луценко решил уйти из политики. Об этом он сказал в эфире 1+1 в среду, 6 ноября.

Читай также: Луценко рассказал, чем займется его жена после сложения мандата

“Дальше я собираюсь организовать фонд поддержки украинской книги. Буду читать и пропагандировать чтение и помогать тем, кто пишет умные книжки. А Ирина после определенной медицинской реабилитации, очевидно будет заниматься тем, чем занималась до депутатства – своим небольшим семейным бизнесом“, - рассказал Луценко.

Также он рассказал о состоянии жены. “Она перенесла серьезную проблему с сердцем и сейчас не может полностью работать с полной отдачей“, - отметил он.

Кроме того, Луценко опроверг слухи о том, что он с семьей собираются покинуть Украину. По его словам, он и дальше будет жить в поселке Стоянка Киевской области вместе с женой, младшим сыном Виталием, собакой и котом.

Читай также: Кто заменит Ирину Луценко в Раде: Названы фамилии

Как сообщалось, 4 ноября Ирина Луценко подтвердила намерение сложить полномочия депутата в связи с проблемами со здоровьем. За прекращение полномочий должен проголосовать парламент.

В связи с этим Юрий Луценко заявил, что из-за состояния супруги вернулся из Лондона в Киев.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram