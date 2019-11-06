Слуга народа хочет применять санкции к убыточным СМИ

Такой подход депутат считает "честной игрой".

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Фракция “Слуга народа“ готовит законопроект о средствах массовой информации в Украине, одним из пунктов которого будет введение “финансового фейр-плей“ (честной игры – ред.) Об этом рассказал депутат этой фракции Александр Ткаченко, который к тому же является миноритарным владельцем ООО “Телерадиокомпания “Студия 1+1“, пишет Lb.ua.

Украина - едва ли не единственная страна в Европе, где подавляющее большинство частных СМИ являются убыточными. Это создает подозрение того, что владельцы влияют на журналистов. В футболе, в УЕФА вот уже 10 лет действует принцип так называемого фейр-плей. Условно говоря - сколько зарабатываешь, столько и тратишь. Если, например, в течение трех лет СМИ является постоянно убыточным, наверное, есть шанс применения определенных санкций, - сказал Ткаченко на парламентских слушаниях в среду.

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По словам Ткаченко, внедрение в законодательство подобной нормы, возможно, скажется на количестве ярких теле-шоу, сериалов, но зато сделает медиа-бизнес честным, а журналисты смогут получать зарплату не в конвертах и будут платить налоги.

Представление такого законопроекта в Раде состоится до конца года, обещает Ткаченко.

Напомним, Генпрокурор рассказал детали по делу Гандзюк. По его словам, дело Гандзюк не хотели расследовать.

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