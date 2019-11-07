Суд разрешил ВИЧ-инфицированным украинцам усыновлять детей

Из-за инфекции немало украинцев имели проблемы во время оформления усыновления или опекунства, поскольку не хотели судиться, чтобы не раскрывать свой статус.

Антиретровирусная терапия снижает уровень вируса в крови и он не может передаться никаким образом Скриншот

Окружной административный суд Киева признал незаконным и недействительным пункт приказа Министерства здравоохранения, согласно которому ВИЧ-позитивные люди не имели права усыновлять детей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В 2008 году Министерство здравоохранения утвердило перечень заболеваний, которые препятствуют украинцам усыновлять ребенка, среди них и ВИЧ. Дело об отмене этой нормы вел адвокат Виталий Матвеев. Оно находилось на рассмотрении суда более года.

“28 октября 2019 года мы получили решение, которое позволило всем украинцам усыновлять детей, несмотря на их ВИЧ-положительный статус“, - прокомментировал адвокат.

В суде правозащитник отстаивал интересы одесситки, которая пыталась взять под опеку 12-летнего мальчика. Она получила отказ на основании наличия вируса иммунодефицита.

Альбина Котович имеет ВИЧ-положительный статус. Уже более 20 лет она помогает таким, как сама. Несколько лет назад в ее организацию обратилась инфицированная женщина с ребенком, которая имела онкологическое заболевание. В течение нескольких лет Альбина Котович помогала ребенку, даже когда больная мать уже не могла подняться на ноги.

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После ее смерти одесситка подала документы на опеку, но получила отказ. Мальчика отправили в интернат. Впоследствии он попал в приемную семью, а Альбина Котович решила судиться с Минздравом, чтобы ВИЧ исключили из перечня заболеваний, которые мешают украинцам взять ребенка в семью.

“Наличие вируса не означает, что человек не способен заботиться о себе или о детях“, - отмечает женщина.

До этого решения десятки семей на основе дискриминационной нормы получили отказ, или же для усыновления детей им приходилось искать лазейки в законодательстве. Сейчас в офисе уполномоченного по правам человека считают, что это упростит процессы усыновления.

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Там говорят, если ВИЧ-положительным родителям разрешат брать опеку над детьми, они смогут усыновлять и малышей, которые имеют ту же инфекцию. А в Украине, отмечают, около тысячи детей имеют ВИЧ-положительный статус. Пока же у Министерства здравоохранения есть 30 дней на обжалование этого решения.

Тем временем, специалисты рассказывают, что современная антиретровирусная терапия за год времени снижает уровень вируса до такой отметки, что он не определяется в крови. Таким образом, ВИЧ-инфицированный не может передать болезнь никаким образом, а значит, не несет никакой угрозы.

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Как сообщалось 8 сентября, в Виннице повесился мужчина, который пытал усыновленных детей и снимал их в порно. Дети проживали в антисанитарных условиях. Жертвами педофила стали 3-летняя девочка и 5-летний мальчик.

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