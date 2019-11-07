Венгерскому дипломату достанется портфель Еврокомиссара по вопросам расширения ЕС и политики добрососедства.

За отношения ЕС с Украиной будет отвечать представитель Венгрии depositphotos.com

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В Еврокомиссии подтвердили, что должность еврокомиссара по политике добрососедства и переговорам о расширении ЕС достанется представителю Венгрии. Об этом было заявлено на ежедневном брифинге Еврокомиссии в Брюсселе, сообщает “Европейская правда“.

По словам представителя Еврокомисии, официальные сообщения по трем новым комиссарам будут опубликованы в скором времени.

Никаких изменений по портфелям, поэтому портфель комиссара Оливера Варгейи остается - “политика добрососедства и переговоры о расширении“, - сказал представитель Еврокомиссии.

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Варгейи является опытным дипломатом, в настоящее время он занимает должность постоянного представителя Венгрии в ЕС.

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС среди прочего отвечает в том числе и за отношения Евросоюза с Украиной.

Напомним, Венгрия наложила вето на заявление послов НАТО по Украине. Власти Венгрии считают, что Украина не в полной мере выполняет свои обязанности в отношении меньшинств в соответствии с международным правом.

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