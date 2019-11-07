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За отношения ЕС с Украиной будет отвечать представитель Венгрии

Комментариев: 2
Венгерскому дипломату достанется портфель Еврокомиссара по вопросам расширения ЕС и политики добрососедства.
За отношения ЕС с Украиной будет отвечать представитель Венгрии
За отношения ЕС с Украиной будет отвечать представитель Венгрии
depositphotos.com

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В Еврокомиссии подтвердили, что должность еврокомиссара по политике добрососедства и переговорам о расширении ЕС достанется представителю Венгрии. Об этом было заявлено на ежедневном брифинге Еврокомиссии в Брюсселе, сообщает “Европейская правда“.

По словам представителя Еврокомисии, официальные сообщения по трем новым комиссарам будут опубликованы в скором времени.

Никаких изменений по портфелям, поэтому портфель комиссара Оливера Варгейи остается - “политика добрососедства и переговоры о расширении“, - сказал представитель Еврокомиссии.

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Варгейи является опытным дипломатом, в настоящее время он занимает должность постоянного представителя Венгрии в ЕС.

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС среди прочего отвечает в том числе и за отношения Евросоюза с Украиной.

Напомним, Венгрия наложила вето на заявление послов НАТО по Украине. Власти Венгрии считают, что Украина не в полной мере выполняет свои обязанности в отношении меньшинств в соответствии с международным правом.

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Теги: Венгрия, ЕС, Еврокомиссия.
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Комментариев (2)
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WTF2_eбy_в_рот    07.11.2019, 14:50
Оценка:  0
WTF2_eбy_в_рот
мадьяры вам, срагулям, очко прочистят.... они не по наслышке знают, какое вы гавно))))))))
asfd0    07.11.2019, 14:05
Оценка:  -1
asfd0
Закарпатью срочно приготовиться к вступлению в ЕС )))))
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