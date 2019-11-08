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“Захват” Прямого: зрители не оценили, ведущие извинились

Комментариев: 1
На сайте канала появились извинения ведущих канала.
Прямой извинился за "захват"
Прямой извинился за "захват"
Скриншот

После волны беспощадной критики в адрес телеканала Прямой, который инсценировал “захват” студии силовиками, сотрудники СМи решили прояснить ситуацию и извиниться перед зрителями.

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Обращения сотрудников канала к аудитории опубликованы на сайте.

Журналисты написали, что хотели показать “абсурдность ситуации в стране” путем перформанса. Инсценировка должна была показать, что в Украине подобное “может случиться в любую минуту”.

Мы хотели сказать, что такое может произойти с каждым, в любое время и в любом месте. Но мы информационный канал и шутки - это не наше. Поэтому телеканал "Прямой" искренне извиняется, прежде всего, перед нашими зрителями, за такую неудачную и неуместную в данном вопросе интерпретацию ситуации, - написали сотрудники канала.

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Напомним, телеканал Прямой разыграл “захват” студии в прямом эфире. Видео “перформанса” появилось в сети.

 

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Теги: Прямой, захват, инсценировка, телеканал
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Комментариев (2)
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k-a-a    08.11.2019, 12:21
Оценка:  0
k-a-a
Не ну ДБ.
vicinq    08.11.2019, 12:06
Оценка:  +1
vicinq
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