Самые сложные случаи рейдерства будут рассматривать за сутки – Минюст

Такая система намного более эффективна, нежели обычные суды, которые могут рассматривать дела о рейдерстве годами.

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Министерство юстиции планирует внедрить возможность рассмотрения самых сложных случаев рейдерства в течение 24 часов. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська, пишет пресс-служба Минюста.

Мы стремимся сделать так, чтобы работа Комиссии была прозрачной. С этой целью был полностью обновлен ее состав. В ближайшее время также обновим состав лиц, осуществляющих обработку поданных жалоб. Процедура рассмотрения жалоб полностью изменится. Кроме того, уже до конца года планируем внедрить возможность рассмотрения наиболее сложных рейдерских кейсов в течение 24 часов, - рассказал министр.

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По его словам, Антирейдерская комиссия является более быстрым и эффективным инструментом по сравнению с обычными судами, ведь она принимает решение в течение 30-45 дней, тогда как суды могут рассматривать дела годами. Кроме того, решение Комиссии принимается безотлагательно - Минюст сразу вносит изменения в реестр.

Второй альтернативой, по словам министра, являются арбитражи, которые могут стать эффективным конкурентом государственным судам.

Это будут независимые арбитражники, которые имеют хорошую репутацию. Сейчас Минюст работает над тем, чтобы запустить эту систему. Сама схема работы арбитражей активно обсуждается, будут проводиться консультации с известными международными арбитражами, чтобы в результате мы получили действительно работающую и эффективную систему, - рассказал Малюська.

Напомним, Зеленский назвал Украину экономическим аутсайдером. При этом страна всё еще имеет огромный потенциал, поэтому ее можно сравнить с необработанным алмазом.

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