Кернес опять проиграл суд по проспекту Жукова в Харькове

В ответ на апелляцию горсовета судьи постановили, что проспект не должен носить имя советского маршала.

Одна из главных улиц Харькова и дальше будет носить имя диссидента Григоренко Фейсбук

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В Харькове второй апелляционный админсуд отменил решение городского совета о возвращении проспекту Григоренко имени Маршала Жукова. Об этом сообщает местное издание “МедиаПорт“ со ссылкой на одного из истцов по этому делу Игоря Черняка.

По его словам, суд отменил решение суда первой инстанции и вынес новое, которым решение горсовета также отменяется.

Решение суда первой инстанции было отменено из-за процессуальных нарушений, так как не мог этот спор рассматриваться в порядке упрощенного производства. То, что суд удовлетворил жалобу горсовета частично - это так процедурно называется. Горсовет говорил, что то решение надо отменить и принять новое, где в иске отказать, а суд то решение отменил, но принял новое решение - такое же по существу, - сказал Черняк.

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Постановление апелляционного суда вступает в силу со дня принятия, то есть с сегодняшнего дня проспект Жукова - опять проспект Григоренко.

У горсовета есть тридцать дней на кассационную жалобу.

Напомним, проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации. 19 июня 2019 года горсовет вернул проспекту Григоренко имя Жукова.

Общественные активисты подали в суд, чтобы оспорить решение горсовета. В начале сентября суд встал на сторону истцов и отменил решение горсовета, но мэрия подала апелляцию.

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