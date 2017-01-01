Похитил женщину, избил и требовал выкуп: В Черкассах пойман похититель

Преступника задержали при передаче выкупа за освобождение похищенной им женщины.

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В Черкассах в одной из арендованных квартир мужчина силой удерживал женщину. Злоумышленник избил потерпевшую, завладел ее украшениями и деньгами, а за свободу женщины требовал у ее мужа деньги и автомобиль. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

Как рассказали правоохранители, в полицию обратился мужчина и сообщил, что его жену насильно удерживают в одной из квартир Черкасс. За ее свободу неизвестный требует денежные средства в размере 1000 долларов и автомобиль. Злоумышленник назначил место обмена – парковка возле одного из местных торговых центров. Следуя на обусловленное для обмена место, мужчина сообщил о происшествии в полицию.

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После получения данного сообщения на указанный адрес срочно были направлены оперативники уголовного розыска и спецназа. Злоумышленника задержали у торгового центра, где он как раз пытался сесть в автомобиль потерпевшего.

Местонахождение женщины установлено. Ее с телесными повреждениями доставили в больницу. Как выяснили следователи, злоумышленник был знаком с потерпевшей. Пригласил ее к себе в гости. В квартире напал на женщину, завладел ее золотыми украшениями и деньгами.

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По данному факту возбужден ряд уголовных производств по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ст. 189 (вымогательство) и ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Напомним, на Николаевщине преступная группировка похищала людей. Двух участников арестовал суд до 25 декабря без возможности внести залог.

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