"Дыра": Морпехи рассказали о слабом месте в границе Украины

На севере оккупированного Крыма Россия развернула ударно-штурмовую бригаду.

Украинские военнослужащие, которые дислоцированы в Херсонской области, под Скадовском, предупреждают об опасности возможного удара России на данном направлении.

Об этом говорится в сюжете “Крым.Реалии“.

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Расстояние между городом Скадовск на побережье Черного моря и берегом оккупированного Крыма, где находятся российские войска – всего 47 километров. Морские пехотинцы, служащие здесь, и военные эксперты говорят о том, что в случае полномасштабного наступления Кремля, российские войска могут провести в данном районе десантную операцию.

Как отмечается, на севере оккупированного Крыма Россия развернула ударно-штурмовую бригаду с большим количеством военной техники.

По мнению военных, защита участка побережья Херсонской области под Скадовском недостаточна.

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“Есть большая дыра в границе… Как бы войск здесь особо нет. Полтора пограничника, которые ничего не сделают“, – говорит морпех-разведчик с позывным Скиф.

Кроме того, журналисты также продемонстрировали условия, в которых живут военные, защищающие этот участок границы.

Україна в кордоні має діру – про це вже розповіли українські морпіхи, які базуються у Херсонській області, під Скадовськом.



За 50 кілометрів – узбережжя окупованого Криму, куди Росія перекинула свою ударно-штурмову бригаду. Яка загроза може прийти з Криму? pic.twitter.com/uL6P0iK6Td — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 10 ноября 2019 г.

Как сообщалось 7 ноября, при участии представителей СНБО был проведен круглый стол “Развитие территориальной обороны Украины: пути и возможности усиления потенциала“.

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