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"Дыра": Морпехи рассказали о слабом месте в границе Украины

Комментариев: 1
На севере оккупированного Крыма Россия развернула ударно-штурмовую бригаду.
Защита участка побережья Херсонской области под Скадовском недостаточна
Защита участка побережья Херсонской области под Скадовском недостаточна
скриншот видео

Украинские военнослужащие, которые дислоцированы в Херсонской области, под Скадовском, предупреждают об опасности возможного удара России на данном направлении.

Об этом говорится в сюжете “Крым.Реалии“.

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Расстояние между городом Скадовск на побережье Черного моря и берегом оккупированного Крыма, где находятся российские войска – всего 47 километров. Морские пехотинцы, служащие здесь, и военные эксперты говорят о том, что в случае полномасштабного наступления Кремля, российские войска могут провести в данном районе десантную операцию.

Как отмечается, на севере оккупированного Крыма Россия развернула ударно-штурмовую бригаду с большим количеством военной техники.

По мнению военных, защита участка побережья Херсонской области под Скадовском недостаточна.

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“Есть большая дыра в границе… Как бы войск здесь особо нет. Полтора пограничника, которые ничего не сделают“, – говорит морпех-разведчик с позывным Скиф.

Кроме того, журналисты также продемонстрировали условия, в которых живут военные, защищающие этот участок границы.

Как сообщалось 7 ноября, при участии представителей СНБО был проведен круглый стол “Развитие территориальной обороны Украины: пути и возможности усиления потенциала“.

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Теги: граница, оборона, Россия оккупант
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Комментариев (1)
Антибес    11.11.2019, 14:43
Оценка:  0
Антибес
Дебилы,хватит страшилок!Вам всё-равно никто денег за это не даст!)))))))))
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