"Дыра": Морпехи рассказали о слабом месте в границе Украины
Украинские военнослужащие, которые дислоцированы в Херсонской области, под Скадовском, предупреждают об опасности возможного удара России на данном направлении.
Об этом говорится в сюжете “Крым.Реалии“.
Читай также: В Киеве жестко избили ветерана АТО и его жену
Расстояние между городом Скадовск на побережье Черного моря и берегом оккупированного Крыма, где находятся российские войска – всего 47 километров. Морские пехотинцы, служащие здесь, и военные эксперты говорят о том, что в случае полномасштабного наступления Кремля, российские войска могут провести в данном районе десантную операцию.
Как отмечается, на севере оккупированного Крыма Россия развернула ударно-штурмовую бригаду с большим количеством военной техники.
По мнению военных, защита участка побережья Херсонской области под Скадовском недостаточна.
Читай также: При наступлении со стороны Чернигова у РФ не будет проблем – СНБО
“Есть большая дыра в границе… Как бы войск здесь особо нет. Полтора пограничника, которые ничего не сделают“, – говорит морпех-разведчик с позывным Скиф.
Кроме того, журналисты также продемонстрировали условия, в которых живут военные, защищающие этот участок границы.
Україна в кордоні має діру – про це вже розповіли українські морпіхи, які базуються у Херсонській області, під Скадовськом.— Радіо Свобода (@radiosvoboda) 10 ноября 2019 г.
За 50 кілометрів – узбережжя окупованого Криму, куди Росія перекинула свою ударно-штурмову бригаду. Яка загроза може прийти з Криму? pic.twitter.com/uL6P0iK6Td
Как сообщалось 7 ноября, при участии представителей СНБО был проведен круглый стол “Развитие территориальной обороны Украины: пути и возможности усиления потенциала“.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram