Туман заблокировал работу Одесского аэропорта

Рейсы задерживаются и переносятся.

Густой туман заблокировал работу аэропорта “Одесса”. Об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло аэропорта.

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По предварительной информации, ряд рейсов, которые должны приземлиться в Одессе, перенаправили на другие аэропорты, а ряд - задерживаются на определенное время.

Согласно информации на онлайн-табло официального сайта аэропорта, рейсы из Катовице, Будапешта и Борисполя, которые должны были сесть в Одессе в период с 9:50 до 10:50, перенаправили в другие аэропорты. Также был перенаправлен самолет из Шарм-эль-Шейха, который должен был сесть в 8:35.

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Также, согласно данным на табло, задерживаются четыре авиарейса, из которых два из Борисполя и по одному из Минска и Бухареста.

Данные скр

Напомним, под Одессой туман стал причиной смерти рыбака. Два рыболовных катера столкнулись на речке Глубокий Турунчук в Белгород-Днестровском районе.

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