Место Луценко в Раде займет Вятрович, - нардеп

Стало известно, кто займет место Ирины Луценко в Верховной Раде.

Народный депутат Украины от “Слуги народа” Максим Бужанский призвал не прекращать досрочно полномочия нардепа Ирины Луценко, которая сложила мандат из-за состояния здоровья, поскольку вместо нее в Раду придет экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович.

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Об этом передает УНИАН с места событий.

Он отметил, что следующей в списке “ЕС” стоит Наталья Бойко. Между тем, она сняла свою кандидатуру на место Луценко, поскольку заняла должность советника премьер-министра. Это значит, что место Луценко в Раде займет Владимир Вятрович.

Но Наталья Бойко сняла свою кандидатуру и вдруг оказалась советницей нашего премьер-министра. Скажите мне: это то, что вы обещали своим избирателям? Вместо Луценко заведете советницу премьер-министра, чтобы Вятрович зашел в Раду (соответственно в избирательный список партии “Европейская солидарность” следующим за Бойко является Вятрович - ред.)? - сказал Бужанский.

В ответ на это спикер Разумков заявил, что никто не может заставлять человека работать в Раде, если это не позволяет делать состояние здоровья нардепа.

Политика политикой, но если человек обращается, что он не может выполнять свои обязанности, то надо воспринимать решение. А кто уже входит по списку, это уже другой вопрос, - сказал Разумков.

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Напомним, Луценко произнесла речь в Раде и сложила мандат. Луценко попросила о досрочном прекращении полномочий нардепа по состоянию здоровья.

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