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Место Луценко в Раде займет Вятрович, - нардеп

Комментариев: 2
Стало известно, кто займет место Ирины Луценко в Верховной Раде.
Вятрович станет народным депутатом
Вятрович станет народным депутатом
facebook.com/volodymyr.viatrovych

Народный депутат Украины от “Слуги народа” Максим Бужанский призвал не прекращать досрочно полномочия нардепа Ирины Луценко, которая сложила мандат из-за состояния здоровья, поскольку вместо нее в Раду придет экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович.

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Об этом передает УНИАН с места событий.

Он отметил, что следующей в списке “ЕС” стоит Наталья Бойко. Между тем, она сняла свою кандидатуру на место Луценко, поскольку заняла должность советника премьер-министра. Это значит, что место Луценко в Раде займет Владимир Вятрович.

Но Наталья Бойко сняла свою кандидатуру и вдруг оказалась советницей нашего премьер-министра. Скажите мне: это то, что вы обещали своим избирателям? Вместо Луценко заведете советницу премьер-министра, чтобы Вятрович зашел в Раду (соответственно в избирательный список партии “Европейская солидарность” следующим за Бойко является Вятрович - ред.)? - сказал Бужанский.

В ответ на это спикер Разумков заявил, что никто не может заставлять человека работать в Раде, если это не позволяет делать состояние здоровья нардепа.

Политика политикой, но если человек обращается, что он не может выполнять свои обязанности, то надо воспринимать решение. А кто уже входит по списку, это уже другой вопрос, - сказал Разумков.

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Напомним, Луценко произнесла речь в Раде и сложила мандат. Луценко попросила о досрочном прекращении полномочий нардепа по состоянию здоровья.

 

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Теги: Луценко, Бужанский, ВР, Вятрович
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Комментариев (4)
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ВосставшийИзБана    12.11.2019, 18:16
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
У ваты сегодня праздник. Вспомнился старый новогодний стишок по этому поводу:

У унитазов тоже будет праздник.
Их тоже новогодний ждет сюрприз.
И вместо надоевших голых задниц
Их ожuдает много новых лиц.
Letohradek    12.11.2019, 18:16
Оценка:  0
Letohradek
Класс! Замена более чем достойная!
kapablankas    12.11.2019, 18:11
Оценка:  -1
kapablankas
пролез с у ка
Л_о_л_а    12.11.2019, 18:03
Оценка:  0
Л_о_л_а
ах-хахах))))
фэдына, вятрович - побольше тупых галицайских маргиналов - и эта фракция сама себя похоронит
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