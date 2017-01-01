Итоги 14 ноября: Бюджет-2020 и возвращение миссии МВФ
Депутаты установили рекорд по дате принятия госбюджета; в Украине возобновила работу миссия Международного валютного фонда: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
Верховная Рада приняла бюджет на 2020 год
Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2020 год во втором чтении и в целом.
Согласно принятому документу, доходы госбюджета-2020 установлены на уровне 1 093,669 миллиарда гривен, расходы – 1 180,099 миллиарда гривен.
Дефицит бюджета составит 2,09% ВВП, или 94,275 миллиарда гривен.
Путин заявил, что не намерен встречаться с Зеленским вне нормандского формата
Президент России Владимир Путин заявил, что до саммита в нормандском формате не планирует встреч с украинским лидером Владимиром Зеленским.
“Мы договорились встретиться в нормандском формате. Зачем нам суетится и бегать на неподготовленные встречи. В этом никто не заинтересован - ни я, ни президент Зеленский“, − подчеркнул российский президент.
По его словам, Украина должна “искать счастье не за океаном, а договариваться со своими соседями“.
В МИД Украины также отметили, что на данный момент не планируют двустороннюю встречу между Зеленским и Путиным.
В центре Киева лидер Scorpions спел под аккомпанемент уличного пианиста
Лидер немецкой рок-группы Scorpions Клаус Майне спел в центре Киева под аккомпанемент известного многим киевлянам уличного пианиста.
В Украине запустили ликвидацию Госгеокадастра
Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект, который запускает ликвидацию Госгеокадастра.
Согласно документу, Госгеокадастр будет лишен контролирующих функций, а функция контроля за самовольное занятие земель перейдет к сельским, поселковым и городским советам, за экологические нарушения – Государственной экологической инспекции, другие контролирующие функции – облгосадминистрациям.
Комитет Генассамблеи ООН принял проект новой резолюции по Крыму
Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН поддержал проект обновленной резолюции по Крыму. В документе впервые относительно полуострова применено определение “агрессия“.
В Украине возобновила работу миссия МВФ
Миссия Международного валютного фонда возобновила работу в Украине. По данным представительства Фонда, миссия продолжит дискуссии с украинскими властями относительно новой программы при поддержке МВФ.
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