Итоги 14 ноября: Бюджет-2020 и возвращение миссии МВФ

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Депутаты установили рекорд по дате принятия госбюджета; в Украине возобновила работу миссия Международного валютного фонда: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Верховная Рада приняла бюджет на 2020 год

Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2020 год во втором чтении и в целом.

Согласно принятому документу, доходы госбюджета-2020 установлены на уровне 1 093,669 миллиарда гривен, расходы – 1 180,099 миллиарда гривен.

Дефицит бюджета составит 2,09% ВВП, или 94,275 миллиарда гривен.

Путин заявил, что не намерен встречаться с Зеленским вне нормандского формата

Президент России Владимир Путин заявил, что до саммита в нормандском формате не планирует встреч с украинским лидером Владимиром Зеленским.

“Мы договорились встретиться в нормандском формате. Зачем нам суетится и бегать на неподготовленные встречи. В этом никто не заинтересован - ни я, ни президент Зеленский“, − подчеркнул российский президент.

По его словам, Украина должна “искать счастье не за океаном, а договариваться со своими соседями“.

В МИД Украины также отметили, что на данный момент не планируют двустороннюю встречу между Зеленским и Путиным.

В центре Киева лидер Scorpions спел под аккомпанемент уличного пианиста



Лидер немецкой рок-группы Scorpions Клаус Майне спел в центре Киева под аккомпанемент известного многим киевлянам уличного пианиста.

В Украине запустили ликвидацию Госгеокадастра

Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект, который запускает ликвидацию Госгеокадастра.

Согласно документу, Госгеокадастр будет лишен контролирующих функций, а функция контроля за самовольное занятие земель перейдет к сельским, поселковым и городским советам, за экологические нарушения – Государственной экологической инспекции, другие контролирующие функции – облгосадминистрациям.

Комитет Генассамблеи ООН принял проект новой резолюции по Крыму

Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН поддержал проект обновленной резолюции по Крыму. В документе впервые относительно полуострова применено определение “агрессия“.

В Украине возобновила работу миссия МВФ

Миссия Международного валютного фонда возобновила работу в Украине. По данным представительства Фонда, миссия продолжит дискуссии с украинскими властями относительно новой программы при поддержке МВФ.

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