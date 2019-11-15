Из Слуги народа не стали исключать кнопкодавов

Глава фракции сообщил, что для исключения не набралось достаточного количества голосов.

Члены фракции Слуга народа отказались исключать нардепов Елену Копанчук и Сергея Литвиненко, которых ранее уличили в неперсональном голосовании. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщает Лига.net ссылаясь на слова главы фракции Давида Арахамия.

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По его словам, исключить кнопкодавов из фракции предложил исключенный на этом же заседании нардеп Антон Поляков. Однако в поддержку его инициативы не набралось достаточное количество голосов.

Напомним, Елена Копанчук в сентябре проголосовала вместо однопартийца Вячеслава Рублева за законопроект о строительных нормах. Перед этим Сергей Литвиненко скнопкодавил за другого "слугу"-мажоритарника. Позже они извинились.

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