Из Слуги народа не стали исключать кнопкодавов
Члены фракции Слуга народа отказались исключать нардепов Елену Копанчук и Сергея Литвиненко, которых ранее уличили в неперсональном голосовании. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщает Лига.net ссылаясь на слова главы фракции Давида Арахамия.
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По его словам, исключить кнопкодавов из фракции предложил исключенный на этом же заседании нардеп Антон Поляков. Однако в поддержку его инициативы не набралось достаточное количество голосов.
Напомним, Елена Копанчук в сентябре проголосовала вместо однопартийца Вячеслава Рублева за законопроект о строительных нормах. Перед этим Сергей Литвиненко скнопкодавил за другого "слугу"-мажоритарника. Позже они извинились.
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Раба, когда он делается царем, Глупого, когда он досыта
ест хлеб, позорную женщину, когда она выходит замуж, и
служанку, когда она занимает место госпожи своей".
Книга притчей Соломоновых
Гл. 30, стихи 21-23
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